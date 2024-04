La falta de lluvias liquida los cultivos herbáceos de Almería

Por segundo año consecutivo, la provincia de Almería está sufriendo los efectos de la prolongada falta de precipitaciones. La zona más afectada es el Bajo Almanzora, zona en la que únicamente han caído 10 mm. en los últimos 7 meses. El Alto Almanzora, y Tabernas, por su parte, han registrado 30 mm. Por otro lado, el Bajo Andarax, la Comarca de Nacimiento y Los Vélez en lo que se refiere a precipitaciones marcan los datos entre los 50 y 80 mm desde que comenzara el año hidrológico.

Según las previsiones de ASAJA-Almería, de no cambiar esta situación hidrológica, las 16.500 hectáreas que la provincia mantiene en cultivo de cereales de invierno no obtendrán ningún tipo de rendimiento, pues el estado de las plantaciones actualmente no muestra ningún indicio de producción de semillas, pasando a secarse aquellos cultivos más avanzados y notándose la falta de nascencia en otras muchas zonas.

En cuanto al sector productor de frutos secos de Almería, concretamente de almendra, uno de los más relevantes de Andalucía, cabe destacar que el cuaje se está desarrollando en unas condiciones hídricas nefastas para el árbol. Esta situación está provocando el aborto de muchos de sus frutos, encontrándonos con la pérdida de la mitad de la producción optima de este sector en nuestra provincia, que cuenta con más de 46.000 hectáreas destinadas a este cultivo.

Además, los ganaderos de extensivo se encuentran en una situación agónica. Y es que, la escasez de pastos se arrastra ya dos años consecutivos y los gastos en los aportes adicionales de alimentación para el ganado ha mermado la rentabilidad de esta actividad ganadera.

En ASAJA-Almería nos preocupa, especialmente, que el cambio de la situación hidrológica en el resto del país, haga que la provincia de Almería, junto con el resto de Comunidades Autónomas del levante, se queden sin ningún tipo de ayudas adicionales para las explotaciones agrarias por los efectos que está provocando la sequía. Por tanto, solicitamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, basándose en los datos pluviométricos, ponga a disposición de estas zonas unas ayudas que cubran el lucro cesante de estas explotaciones y eviten el cierre de las explosiones agrícolas y ganaderas. “A diferencia de la campaña pasada, este año la sequía solo la sufrimos los agricultores y ganaderos del sudeste, por ello necesitamos que las administraciones públicas pongan sobre la mesa medidas compensatorias para los productores”, señala Adoración Blanque, Presidenta de ASAJA-Almería.

SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS

Los ganaderos por su parte, no comprenden como otro año más, el Seguro de Compensación por Perdida de Pastos, siga arrojando datos tan imaginarios como falsos, pues según Agroseguro, desde el mes de octubre hasta enero el índice de vegetación se encuentra por encima de la media y desde enero a febrero en la media de los últimos años.

Esta organización agraria está en desacuerdo con este sistema de teledetección que, otro año más, vuelve a dejar en la estacada a los ganaderos almerienses. “No comprendemos como desde ENESA y el propio Ministerio de Agricultura se cometen sistemáticamente los mismos errores y siguen sin modificar el método de cálculo de esta línea de seguros que es tan ineficaz y desfasado” indica Adoración Blanque.

Desde ASAJA Almería, insistimos al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Andalucía que pongan en marchas ayudas extraordinarias por la sequía, que sean suficientes y agiles para que eviten el cierre inminente de las explotaciones agrícolas y ganaderas que se están viendo afectadas por segundo año consecutivo de esta falta de precipitaciones.