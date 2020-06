La falta de ideas y el árbitro condenan a la UD Almería (0-1)

Tenía en sus manos el haber acabado la semana en puestos de ascenso directo. Pero ya sabe que, pase lo que pase en La Romareda (sábado, 19.30 horas), no podrá estar tras la próxima jornada entre los dos primeros puestos. Porque tenía que ganar a la UD Las Palmas. Un equipo que no sabía lo que era sumar de tres en este 2020. Es decir, una víctima que parecía propicia, números en mano. Pero esto es la Liga SmartBank y nadie puede dar nada por hecho. Una nueva muestra, lo vivido en la tarde-noche de este miércoles. La derrota de una UD Almería que había mostrado firmeza y que estaba metiendo presión a los equipos de la parte más alta.

Porque el aspirante al ascenso no tuvo una cita plácida. Más bien, todo lo contrario. No se encontró cómodo en ningún momento del choque contra los de Pepe Mel. Un equipo que se encerró en su campo. Aprovechando una contra. Una mala basculación defensiva rojiblanca. Una subida de Francis. El lateral que no baja. Corpas que no le hace bien la cobertura. Indecisión entre David Costas y César de la Hoz. Benito Ramírez que sube por la banda. Ve la incorporación de Rubén Castro y gol del más veterano. Trabajo hecho.

Quedaban muchos minutos por delante. El guión no cambiaba. Porque el Almería tenía que ir al ataque. Mientras que la UD Las Palmas se reafirmaba en su trabajo defensivo. No dejando ningún hueco.

JUGADA CLAVE Y GOL ANULADO

Hasta que lo encontró Juan Muñoz. Para culminar con la diestra un remate de cabeza propio que se estrelló en el palo. Antes, un centro desde la derecha a la perfección de Fran Villalba. Antes, un pase de Sergio Aguza en un balón dividido. Y ahí estuvo la clave. Porque el colegiado dio el gol. La UDA lo celebró. Era el último minuto de la primera parte y todo cambiaba para el segundo periodo. Pero, finalmente, no subió. Porque el colegiado no dio el gol. Arcediano Monescillo no dejaba sacar de centro del campo a los insulares. Quería que el VAR (Pérez Pallas) revisara la jugada desde su inicio. Cuando Sergio Aguza se llevó el balón dividido. No dio la sensación de que hubo falta. Pero el árbitro sí lo entendió. Tras tocar la pelota, a su juicio, golpeó al rival. Así que gol anulado y amarilla para el centrocampista catalán.

La indignación se metió en la cabeza de todos los jugadores de José María Gutiérrez. Que se metieron en el vestuario con el run run. El que siguió en la vuelta al terreno de juego para jugar la segunda parte. La falta de ideas siguió en los rojiblancos. Mucha posesión, pero Josep no tuvo que hacer ningunaparada. Era como un partido de balonmano con mucha circulación de una banda a otra. Sin encontrar el hueco necesario para que el peligro llegara al área de la UD Las Palmas.

Los minutos fueron pasando con la sensación de que podían pasar horas que el gol del empate no llegaría. Y así pasó. Por mucho que el entrenador madrileño hiciera cambios. Por mucho que se modificara el esquema. Por mucho que el equipo acabara con tres delanteros (Darwin Núñez, Juan Muñoz e Iván Barbero). Daba igual. No era el día.

LESIONES Y JUAN IBIZA

Y lo peor, las lesiones. El equipo comenzaba el reinicio con todos los jugadores disponibles. Ante el Albacete se lesionaron Vada y Lazo. Frente a la UD Las Palmas, se tuvieron que retirar con molestias tanto Kaptoum y Juan Ibiza. El central balear había protagonizado la mejor noticia de la previa. Volvía tras nueve meses lesionado. Hizo un buen partido. Hasta que se retiró con molestias en la rodilla. A ambos le deben hacer pruebas.

CLASIFICACIÓN

Así que la UDA duerme en la tercera posición. A cinco puntos del Real Zaragoza (próximo rival). A cuatro del Cádiz (que juega este jueves). Empatado con el Huesca (que juega este jueves). Y con seis de ventaja sobre el séptimo (Rayo Vallecano).