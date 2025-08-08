Fallece Antonio Membrives: icono de la sociedad almeriense

Antonio Membrives, empresario almeriense, falleció esta madrugada a los 74 años. Era una de las personas, por no decir la que más, conocida en la sociedad almeriense. Icono por su vestimenta y su forma de ser. Pero Membrives era mucho más.

Relacionado con el mundo del deporte, siendo consejero de la Unión Deportiva Almería, como lo fue antes del Almería CF, Membrives no podía pasar desapercibido. Su ropa y accesorios, comprados en Italia, le hacían ser reconocido en cualquier zona de la provincia, incluso 'captado' por las imágenes de televisión en los partidos de la UDA a los que asistía.

Junto a su hermano José Manuel lideraban una empresa familiar, fundada por su padre, que ha puesto el suelo a hogares y calles de los distintos municipios almerienses. No le hacía falta pedir cita para reunirse con empresarios o políticos, porque todos querían estar con Membrives. Como también le ocurría a cualquier ciudadano con el que se cruzaba por la calle. O por teléfono, porque una llamada suya podía suponer hablar durante una hora. Para ponerse uno al día de toda la sociedad almeriense, también la deportiva.

Ha fallecido a unos días del inicio de la Feria de Almería. Quizás, la época del año en el que más accedía para que cualquiera que le pidiera una foto tuviera un recuerdo. Un 'influencer' sin necesidad de serlo.

Como también era un icono en San José. Ahí tenía su refugio para pasar cada vez más tiempo en un rincón que lo convirtió como suyo y del que, también, era referencia para los amigos y visitantes.