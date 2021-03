Esther Segarra (Nira Morena): "Viajaba de Cádiz a Almería para ver un entrenamiento de la UDA"

Desde muy pequeña tuvo que llevar su 'almeriensismo' lejos de la provincia. En Cádiz, lugar en el que vivía, 'descubrió' viendo la tele que su pasión futbolera tenía un equipo en Almería. "Vi en Canal Sur un partido y era la UD Almería. Desde ese instante me convertí en una seguidora", dice a Deportes COPE Almería.

Lo que pudo ser una 'pasión' efímera se convirtió en algo que sigue llevando en su fuero interno. Que le ha llevado a que tuviera que pasar muchas horas en la carretera. Haciendo kilómetros para ver un partido. Incluso, un simple entrenamiento. "En casa no lo entendían, pero lo tuvieron que aceptar. Coger un autobús, pasar ocho horas en la carretera. Ver el partido. Vuelta para Cádiz". Lo hacía sin conocer a nadie. "Ya fui coincidiendo en los partidos con la gente de la zona que fuimos haciéndonos amigos". Tanto que "me mandaban por messenger las letras de las canciones que iban creando para que yo las supiera. Las imprimía y me las 'estudiaba' en el viaje. Así cuando llegaba al partido las podía cantar con ellos", recuerda. Pero, además, si había alguna semana que no podía acudir para ver un partido, por cuestiones de trabajo, se las ingeniaba para "hacer el viaje y ver un entrenamiento". Lo que la convirtió en un icono para los seguidores rojiblancos.

CONFÍA EN EL ASCENSO

Ahora, como esos aficionados, está deseando volver al Estadio de los Juegos Mediterráneos. "Yo siempre he tenido que ver al equipo desde la distancia y hacer kilómetros, pero ahora ver los partidos sin público...". Espera que se pueda acudir para "ver el ascenso. Estoy confiada de que esta temporada hay equipo para subir".

Lo verá en directo si se lo permite su labor profesional. Hace unos años decidió ser educadora de perros. "No me gustaban algunas cosas que estaba haciendo y quise aprender. Ahora todo ha ido mucho mejor de lo que me había imaginado", reconoce. Hasta que lo compagina con lo que también ha convertido en su profesión, después de que fuera una pasión. Seguidora de Joaquín Sabina, se ha convertido en la mánager de Pancho Varona y, en las últimas semanas, de Viceversa. En la noche de este jueves, horas después de hacer la entrevista, han tomado un vuelo a México. Allí harán una serie de conciertos. Coinciciendo con algunos partidos del Almería. "Los seguiré como pueda. Pancho (seguidor del Atlético de Madrid) siempre me pide, si coincide un concierto con un partido del Atletico, que le diga cómo van. Si también juega el Almería, estoy pendiente de la UDA", declara entre risas. Al menos, representante y representado son rojiblancos.