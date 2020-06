Esta es la sal más saludable y la cantidad que debes echar en cada plato

La sal es un producto relevante en la actualidad y lo ha sido tanto a lo largo de la historia que nos ha dejado palabras como salario. Incluso, hubo un tiempo en el que se cobraba en sal, en vez de dinero por un trabajo.

Si hablamos de conservar alimentos, desde los inicios de la humanidad, tenemos que referirnos al papel que juega este ingrediente en la cocina. “La salmuera permitía que la carne y el pescado durase mucho más tiempo en un mundo donde no existía la electricidad y mucho menos el frigorífico”, explica la nutricionista y experta en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, María Dolores Rubio Escobar, nieta, por cierto, de un salinero de Roquetas de Mar, Antonio Rubio Martínez.

TIPOS DE SAL EN EL MERCADO

Sal Marina

Sal fina de mesa

Flor de sal

Sal rosa del Himalaya

Sal ahumada

Sal negra

Sal escamas

Sal aromatizada

CONSUMO DIARIO RECOMENDADO

La OMS recomienda reducir la ingesta de sodio para reducir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía coronaria en adultos.

Así mismo, pide reducir el consumo de sodio en los adultos a menos de 2 g/día (5 g/día de sal). “Es importante recalcar que sodio no es igual a sal. Por suerte, nuestra legislación cambió hace unos años y pasamos de leer en el etiquetado sodio a leer sal”, apunta Rubio Escobar.

El problema no es la sal que se añade a las comidas; el problema es hacer un uso excesivo de productos procesados ricos en sal como fiambres, pastillas de caldo, platos preparados, salsas comerciales…etc. “Siempre recomiendo a mis pacientes no aliñar con sal las ensaladas sino usar un buen AOVE, así como especias, ajo, semillas o frutos secos”. No hay que renunciar al sabor si no se usa sal “porque al tomar verduras, frutas, queso, conservas de pescado o simplemente pan, ya estamos tomando sal sin darnos cuenta”, indica la nutricionista, quien añade que “otro producto donde pido encarecidamente no usar sal es el pescado”.

LIMÓN, AJO O PEREJIL EN VEZ DE SAL

Y tiene una explicación. Según comenta, “los pescados y mariscos llevan una cantidad de sal más que suficiente y no necesitan ser salados”. Por eso, “un simple toque de limón o un poco de ajo y perejil basta para disfrutar de un sabor intenso.”

TIPOS DE SAL PARA ALIMENTACIÓN, SEGÚN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL

Aunque parezca mentira, la más recomendable es una sal “especial”. La sal yodada. Esto se debe “a que necesitamos asegurar el aporte correcto de yodo para que la glándula tiroides funcione bien y evitar trastornos como el bocio”. A la sal yodada “se le añade yoduro sódico o yoduro potásico”, concluye la especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.