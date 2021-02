Emilia Paunica: "Estoy deseando cumplir 50 años para batir más récords"

Nació en Rumanía. Pero bien podría haberlo hecho o criado en cualquier barrio de Almería. Que es lo que lleva media vida haciendo, desde que llegó con 23 años. Compitiendo por España. Con la que ha ganado más de 40 medallas a nivel internacional. Todas en categoría Máster. En las que ha batido todos los récords de España que se le han puesto por delante. Y en la que quiere seguir conquistando marcas que, por ahora, no llevan su nombre. "Estoy deseando cumplir los 50 años para seguir batiendo récords de España", dice a COPE Almería como una seña de identidad.

Ella es Emilia Paunica. Una atleta que, además, enseña a otros deportistas en la provincia de Almería. Para que el deporte sea un mecanismo perfecto de vida. También para los que no lo han hecho nunca y quieren iniciarse en la práctica deportiva. Incluso, "personas jubiladas". Como el ejemplo de una de sus 'alumnas'. Con 80 años tiene el récord de España de 400 metros. "Lo hace en 1 minuto y 30 segundos. Le podría ganar a muchos que son menores que ella", reconoce.

SIN SALUD NO HAY VIDA

Un ejemplo más de todo el proceso que está viviendo. Ahora, también, pese a la pandemia que ha dejado "en casa" a gran parte de la población por el confinamiento y la ausencia de reuniones sociales. "En este tiempo he tenido más de 50 deportistas que han seguido mis entrenamientos", destacaba. Porque "todos han aprendido en este tiempo que sin salud no hay vida".

En la entrevista, que puedes ver completa en formato vídeo, Emilia Paunica da unas pautas de lo que es su estilo de vida. En el que la alimentación es fundamental. "Cuando estaba en el Centro de Alto Rendimiento en Rumanía, con 7 años, no me gustaba comer espinacas. Quizás, por aquellos hábitos de alimentación, no recuerdo haber pillado nunca un resfriado grande".

Y así sigue. Entrenando en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Para seguir compitiendo. Para seguir batiendo récords nacionales e internacionales. Para seguir ganando medallas para España. Para seguir disfrutando de Almería. "Cuando estoy fuera una semana ya deseo volver rápido", asegura. Y para continuar enseñando a otros Máster que también quieren mejorar su calidad de vida.