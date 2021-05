El ejidense Cristian Rodríguez prepara el Tour ganando en Ruanda

Llegaba líder a la última jornada. Pero con un escaso margen de 5 segundos. Así que no quiero especular y se impuso en la etapa final. Sacando 12 segundos al canadiense Piccoli y ganando la general por 17. Un margen muy pequeño, aunque suficiente para que el ejidense Cristian Rodríguez pusiera su nombre como el del primer europeo en vencer la general del Tour de Ruanda.

De esta manera, el ciclista del equipo francés Total Direct Energie sigue su progresión internacional a la espera de saber si podrá participar en el próximo Tour de Francia. El gran objetivo para un corredor con experiencia en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, las otras dos grandes rondas de tres semanas de duración.

CAMBIO DE EQUIPO

Después de unos años en el Caja Rural, esta temporada cambió de equipo y ha logrado, en pocos meses con la escuadra gala, su primer triunfo como profesional. Tanto la victoria de etapa como la general final. Un premio al trabajo que lleva realizando las últimas temporadas. A sus 26 años, se siente ya como jefe de filas de un equipo con aspiraciones y que le podría permitir participar en el Tour de Francia, la competición más importante a nivel mundial y que centra todos los focos del ciclismo.

Cristian Rodríguez se muestra ambicioso y quiere trasladar todo su potencial a una prueba de tres semanas y poder pelear por estar con los mejores en una clasificación general. En Ruanda, en una competición de una semana, ya ha llegado el primer premio.

