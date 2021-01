El diseñador almeriense de Mónica Naranjo tras cerrar su negocio: "En marzo fueron dos meses"

Está acostumbrado a que en su trabajo esté en contacto con artistas de fama internacional. Tanto es así como que es, desde hace ya casi cuatro años, el 'diseñador de cabecera' de Mónica Naranjo, no solamente para sus conciertos. También viste a Pastora Soler o Rosa López, que han caído rendidas a sus trajes para sus giras o eventos a los que acuden. Cada vez son más las celebridades que exhiben su potencial. Como el nuevo pijama de fiesta. Una creación pensada en época de confinamiento para que "se pueda estar en casa, pero con estilo y verse bien". Hombres y mujeres ya lo tienen, como se puede ver en sus redes sociales.

EMPRESARIO 'CONFINADO'

Pero Sergi Regal, protagonista de esta entrevista en COPE Almería, es también un empresario almeriense. De los que, en la tarde del martes, ha tenido que cerrar la puerta de su negocio. Como mínimo, así estará durante las dos próximas semanas. Así que esta mañana (miércoles) no ha podido abrir. Al igual que le ocurre a todos los comerciantes que no cuentan con un negocio de los llamados esenciales. Todos hoy han visto que su habitual rutina no la tienen. "Espero que sean dos semanas. Porque en la otra ocasión (marzo) cerré para dos semanas y se amplió casi a tres meses", decía el diseñador almeriense en esta conversación que se produjo, vía telemática, minutos después de que hubiera cerrado la puerta de su local y bajado la persiana.

Porque, además de ser el responsable del vestuario de celebridades, el almeriense sigue en el día a día de su negocio. Dedicado a las ceremonias. Principalmente bodas. De las que "de 60 que tenía firmadas en 2020, al final tan solo se casaron seis". Un dato que demuestra claramente el 'golpe' económico que ha sufrido, como la gran mayoría de empresas, en este pasado año de "renovarse cada día".

Aunque sabedor de lo que está pasando toda la sociedad, pide "responsabilidad y cuidarnos todos. Esto no es ninguna broma. Han fallecido muchas personas. Lo estamos pasando mal", a todos los niveles.

TODO EN EL AIRE

Para el futuro, Sergi Regal admite que "todo está en el aire". Tanto el "día a día" con sus clientas "de toda la vida", como en cuanto a saber si habrá eventos nacionales e internacionales. Para poder repetir, quizás, una nueva gira con Mónica Naranjo. La cantante catalana ya le ha pedido los diseños "para la gira de verano", aunque todo 'está en el aire". Lo que fue una realidad ocurrió cuando Mónica Naranjo hizo la gira de su 25 aniversario. "Yo, que soy fan suyo de siempre, estuve en todos los conciertos coordinando todo el vestuario. Hacer la gira con ella fue..." algo inolvidable.

Fue tras aceptar diseñar todo su vestuario. "Me llamó su estilista y me propuso que le preparara algunos diseños. Cuando conocí por primera vez a Mónica fue un 'amor a primera vista'. Congeniamos desde el primer momento. Ahora puedo decir que una gran amiga", reconoce a COPE Almería. Una 'amiga' que sigue confiando en los diseños de Sergi Regal. Desde Almería para todo el mundo.

ANA GARCÍA EN MISS WORLD

Llevados también por otras como Pastora Soler, Rosa López o la almeriense India Martínez. La que comenzó todo el proceso para dar un paso más, y clave, en la carrera profesional de Sergi Regal. En la que, desde hace algunos meses, ha 'aparecido' Ana García Segundo. La almeriense que se impuso en Miss World Spain. "No tenía experiencia en la moda. Pero le vi un grandísimo potencial. Le dije que soñé que llevaba la corona y con un diseño mío". Así fue. Ahora, "he soñado que se lleva la corona de Miss World y con un diseño mío". Algo de lo está "seguro que se producirá. Ana va a ganar". Lo que dejará, para la historia, "una imagen que se verá en todo el mundo. Una almeriense ganando con un diseño de un almeriense".

Todo para resumirlo en una frase: "Almería es moda".