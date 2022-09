La Diputación de Almería entrega el Escudo de Oro de la Provincia al periodista deportivo Ambrosio Sánchez

El Patio de Luces de la Diputación de Almería se volvió a llenar para vivir uno de los momentos más emotivos que se recuerden, la entrega del Escudo de Oro de la Provincia al periodista deportivo Ambrosio Sánchez. La Institución Provincial ha otorgado esta distinción al querido comunicador como reconocimiento a su trayectoria profesional, en la que ha destacado por ser la voz de los éxitos del deporte almeriense, con una especial atención a la cantera y a las disciplinas minoritarias.

Entre quienes acompañaron a Ambrosio Sánchez en un día tan especial se encontraba el equipo de Gobierno de la Diputación, encabezado por su presidente, Javier A. García; entre otras autoridades como la alcaldesa de Almería, María Vázquez; una amplia representación de la sociedad almeriense con presencia de deportistas y periodistas; su familia y amigos que quisieron ser testigos de este homenaje de toda la provincia a una de las firmas que han narrado la historia de nuestro deporte y deportistas desde 1977. El acto lo ha presentado la periodista Marta Rodríguez.

El presidente de la Diputación ha ensalzado la carrera, compromiso y entusiasmo que ha demostrado Ambrosio Sánchez como cronista deportivo, y ha afirmado que “te entregamos el Escudo de Oro porque es la forma que tenemos de agradecer todo lo que has hecho por esta tierra. Porque te has acercado a la noticia con la ilusión de un niño y la rigurosidad del profesional más experimentado. Así lo has demostrado en una carrera periodística que ha abarcado más de 40 años, la gran mayoría de ellos en tu querida Voz de Almería”.

En esta línea, Javier A. García ha elogiado las cualidades humanas de Ambrosio, a quien ha definido como “una excelente persona, amable, cariñoso, entregado, humilde, entrañable y, sobre todo, apasionado por el deporte, por la vida y por los demás”. En este punto el presidente ha recordado a su hermano, Pascual Sánchez, fallecido en 2020, que, como ha manifestado el presidente, “tu hermano hoy estará disfrutando de este acto desde la cancha de baloncesto que hay en el cielo”.

Por último, el presidente ha expresado su “orgullo” por el merecido reconocimiento que recibe Ambrosio con el Escudo de Oro que “estará cerca de tu inmenso corazón, un Escudo y una provincia a la que has engrandecido con tu trabajo. Hoy Ambrosio está en cada uno de nosotros como un almeriense ejemplar, como una buena persona, como mi amigo, nuestro amigo… Espero que este Escudo te sirva para que cada día recuerdes lo mucho que te queremos”.

El homenajeado, emocionado, ha manifestado que “para mí es un orgullo y una gran satisfacción recibir este Escudo de Oro de la Provincia de Almería que hoy me concede la Diputación y entregado por el presidente de la Institución, Javier Aureliano García” al mismo tiempo que le ha dedicado el premio a su familia, con mención especial a hijos, hermanos o su mujer, Antoñita, y al periódico La Voz de Almería.

A continuación, Ambrosio ha resumido su principal objetivo como informador al asegurar que “este importante galardón no es solo para mí. Lo más importante es que muchos jugadores y jugadoras de deporte adaptado, de base, escolar, en modalidades que no eran conocidas por muchas personas tuvieran su difusión en los medios deportivos locales. En ello tiene una gran importancia la organización todos los años por parte de la Diputación de Almería de los Juegos Deportivos Provinciales, que cada temporada cuentan con más actividades en los pueblos de nuestra provincia”.

El último agradecimiento de Ambrosio, que ya ha tenido que leer su hijo Tito porque la emoción le ha impedido continuar, ha sido para “todos los que estáis aquí por vuestra presencia en este acto que no olvidaré en lo que me reste de vida”.

El también periodista Tito Sánchez ha recordado que su padre “siempre ha contado, aparte de una retahíla de chistes entre malos y muy malos, que él fue el primero en sacar en el periódico a los deportes y a los deportistas a los que antes nadie solía hacer caso, a esos deportes y deportistas llamados minoritarios. Deportistas que luego hemos visto proclamarse campeones de España, de Europa, del Mundo y ser medallistas olímpicos”. Al finalizar, Tito ha pedido a todo el público que se ponga en pie para dedicar un contundente aplauso a su padre.

Por su parte, el director de La Voz de Almería, Pedro Manuel de la Cruz, se ha referido a Ambrosio como “un hombre cuyo oficio ha sido hacer amigos. Eres una persona única por tres cualidades: eres el periodista con más trofeos y placas de la historia, otra cualidad es que has sido el único periodista capaz de parar una competición para atender y, por último, eres el único del que nadie nunca ha hablado mal”.

Del mismo modo se ha pronunciado la subdirectora de La Voz de Almería, Antonia Sánchez Villanueva, que ha descrito a Ambrosio Sánchez como una persona que, por muchos problemas que hubiera en ese momento, “te alegraba el día con su inmensa y absoluta bondad”.

Una carrera marcada por el cariño de los almerienses

El 6 de abril de 1945 la ciudad de Almería vio nacer a Ambrosio Sánchez Amador. Desde muy joven empezó a destacar en el baloncesto, primero como jugador y a principios de los 80 como entrenador y directivo. Al frente del equipo del Colegio Luis Siret ganó cinco títulos consecutivos en diferentes categorías.

A partir de 1977 inicia su andadura en los medios de comunicación, radios y periódicos, con las crónicas de los partidos de baloncesto en Almería. En 1982 desembarca en La Voz de Almería como periodista deportivo, medio en el que ha pasado toda su carrera hasta marzo de 2020. En todo este tiempo no ha habido deporte, campeón o competición de la que no haya informado Ambrosio con el entusiasmo y rigor que siempre le han caracterizado.

Ha entrevistado a algunos de los deportistas más célebres de todos los tiempos como Drazen Petrovic, Antonio Díaz Miguel, Pau Gasol, Arancha Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Jorge Lorenzo, Rafa Pascual, Juanjo Salvador, Manolo Berenguel…, y al resto de almerienses destacados en el deporte.

La sociedad e instituciones almerienses le han devuelto todo su cariño en forma de reconocimiento con la entrega de distinciones por su trabajo como cronista deportivo. En total, 191 premios a su trayectoria donde destaca el Escudo de Oro de la ciudad de Almería.

A todos estos reconocimientos se une hoy el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación, un acto para que toda la sociedad pueda homenajear a Ambrosio Sánchez como el gran cronista del deporte base almeriense de la historia.