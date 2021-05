David Bisbal y Eugenia Martínez se 'sumergen' en la mayor zona de buceo en Europa

David Bisbal, embajador de Almería desde hace ya algunos años, y Eugenia Martínez de Irujo, desde este 2021, han sido los protagonistas del acto central de la Diputación Provincial de Almería en la edición en 2021 de FITUR. Ambos han congregado a un gran número de público que se ha desplazado desde los otros stands en esta Feria Internacional de Turismo para seguir en 'directo' la presentación del destino Costa de Almería y no perderse ningún detalle de la mayor guía de buceo diseñada en Europa.

Una guía en la que David Bisbal ha tenido una participación muy activa. Tanto como que ha demostrado, una vez más, su pasión por el buceo y ha sido el que ha protagonizado las espectaculares imágenes del fondo marino almeriense, de una punta a la otra de los kilómetros y kilómetros de costa 'virgen' que tiene la provincia de Almería.

Este jueves, en la capital de España, se ha dado a conocer, tal y como este miércoles adelantaba el presidente de la Diputación a COPE Almería, un trabajo de varios años. Para que todo el mundo, de manera física o virtual, pueda tener en sus manos una extensa guía para decidir las rutas que quiera hacer en la práctica del buceo. Descubriendo parajes hasta ahora desconocidos y que ven la 'luz' tras un amplio y gran trabajo de los distintos clubes de buceo del litoral almeriense.

EUGENIA Y EL TOMATE DE ALMERÍA

En la presentación, además, se ha destacado otros encantos de la provincia. Como los que le han hecho "enamorarse" de Almería a Eugenia Martínez de Irujo. La diseñadora ha reconocido que "en Almería puedes disfrutar de las cuatro estaciones a la vez y en muy poco espacio de tiempo". Pero, también, la provincia la ha conquistado por la "gastronomía". En concreto, ha alabado uno de los productos referencia del campo almeriense. "El tomate me parece una maravilla. No he comido nunca tan buenos como los de Almería", ha recalcado en más de una ocasión.

Como también ha destacado la labor de 'anfitrión' de David Bisbal. "Me decía el nombre de todos los tipos de peces que había en cada zona de Almería", decía entre risas provocando que el cantante hablara de los 'almerienses' que habitan en el mar. Para demostrarlo, unas fotos y ha dicho el tipo de pescado que era. Los que podrán ver todos los que decidan sumergirse en el mar almeriense y comprobar esos paisajes.