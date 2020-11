La Copa del Rey provocará en Almería largos desplazamientos

Si se hubiera hecho una apuesta sobre el nombre de los tres rivales de los equipos almerienses en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (15 al 17 de diciembre), en función del largo desplazamiento, más o menos hubiera salido como ha tocado. Con dos rondas a domicilio, mientras que una será en casa, también ante otro rival que tendrá que cruzarse España para llegar. El que tendrá que viajar hasta tierras almerienses es el CD Lugo, que se medirá al Atlético Pulpileño. Por su parte, el CD El Ejido tendrá que rendir visita al Deportivo de La Coruña, mientras que la UD Almería deberá ejercer de huésped del CE L'Hospitalet.

Precisamente, para conocer mejor al cuadro catalán, que milita en Segunda B tras haber ascendido al final de la pasada temporada, hemos entrevistado en Deportes COPE Almería (de lunes a viernes de 15.25 a 16.00 horas) a Jonathan Risueño, su entrenador. El preparador valenciano, a sus 37 años, ha hablado de lo que supone, para "un equipo muy joven como el mío", medirse a la UDA. "Están llamados, de nuevo, para pelear por el ascenso a la Liga Santander", pese a que perdieron tres partidos en el comienzo de la competición. Un hecho que, para Risueño, demuestra "que lo mejor que han demostrado es que se han sabido recomponer" para estar "en una muy buena línea de juego y resultados".

En cuanto a su propio ideario, Risueño no se decanta por ningún entrenador en particular. "Intento coger lo mejor de cada uno", desgranando que "el sistema defensivo es el de Marcelino". Para, en ataque, "querer ser protagonistas". De ahí que le guste conceptos de "Guardiola", sin olvidar que, para trabajar el hecho de poder superar al oponente en las contras, "me fijo en Mourinho".

OTROS RIVALES

En el programa también nos hemos ido hasta COPE Coruña y COPE Lugo para conocer cómo ha caído en los dos equipos gallegos el tener que medirse a los almerienses. Pepe Torrente ha indicado que, para el Deportivo, lo mejor es "no tener que desplazarse. Que sea ante un equipo de su misma categoría y poder darle minutos a los que sean menos habituales en el equipo de Fernando Vázquez". Por su parte, Álvaro Lorenzo considera que, en el caso del Lugo, es todo lo contrario. "Además de que la Copa no es muy atractiva para los equipos de la Liga SmartBank, tener que desplazarse hasta Almería, en un viaje de 1.000 kilómetros, será lo menos positivo".