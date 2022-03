El Centro Comercial Torrecárdenas colabora con Asalsido

Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, el Centro Comercial Torrecárdenas ha acogido en sus instalaciones la campaña de visibilización del Síndrome de Down #VenAdarLaChapa, organizada por el equipo de Asalsido (Asociación Almeriense para el Síndrome de Down). Con la entrega de 5.000 chapas reivindicativas, el objetivo final de esta acción ha sido captar nuevos socios de la Asociación, además de visibilizar y concienciar sobre este trastorno genético.

El Centro Comercial Torrecárdenas inicia con esta acción una colaboración anual con la Asociación, comprometiéndose a apoyarla con sus recursos y cediendo espacios en las zonas comunes. Visibilizará las diferentes acciones de la Asociación en la pantalla gigante del Centro Comercial, y promoverá actividades orientadas a la inclusión.

La inclusión social es un compromiso muy importante para el Centro Comercial Torrecárdenas. Ha realizado, en numerosas ocasiones, acciones para mejorar la habilidad, oportunidad y dignidad de personas que se encuentran en desventaja social, además de promover actividades y encuentros para aumentar la concienciación. Desde el Centro Comercial, son conscientes de que conseguir la inclusión, es un trabajo a largo plazo y por ello establecen colaboraciones duraderas. Cada granito de arena cuenta para conseguir que nadie se quede fuera, y hacer de este mundo un lugar mejor.