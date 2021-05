Cartagena-UD Almería (3-2): El reloj

El Almería sabe desde la noche de este martes que su reloj del ascenso directo se ha apagado. Lo ha hecho por una nueva 'dimisión' del conjunto ahora entrenado por Rubi. En un encuentro en el que los rojiblancos han dado muestras de que podían estar en el camino de la recuperación, de cara a los playoff, pero que se han condenado ellos mismos con otros en los que han puesto el triunfo en bandeja al Cartagena y, de paso, 'regalarle' el billete a la Liga Santander a un Mallorca que ha celebrado, en Tenerife, a lo grande la derrota almeriense. Y no era para menos porque, para ellos, también se ha parado su reloj. En este caso para comprarse uno nuevo y mucho mejor, el que lucirán el siguiente curso con los grandes.

A los que aspira, pese a todo, el Almería de Turki Al-Sheikh. Porque los almerienses, cuando se levanten este miércoles, seguirán en la tercera posición que ha sido suya gran parte de la campaña. Pero que pueden perder si el Leganés, como mínimo, empata en Miranda de Ebro, ante un Mirandés que ya no se juega nada. Y todo puede ser peor si al Girona de Francisco, que lleva cinco victorias seguidas y ocho en las últimas diez jornadas, le da por ganar el jueves al Málaga en La Rosaleda. Porque los gerundenses se pondrían con los mismos puntos que la UDA, aunque los almerienses tienen el golaveraje particular ganado. Y todo se puede poner peor si el Sporting, al que el Almería tiene que visitar en la última jornada, gana en su campo a Las Palmas el jueves y, por tanto, se colocaría a tres puntos. Y todo, todo, todo se pondría mucho peor si al Rayo Vallecano le da por vencer, jugando como local, a una UD Las Palmas sin nada en juego. Esto sí que sería complicado porque los madrileños, caso de quedarse con los tres puntos, recortarían a la mitad la distancia que ahora le sacan los de Rubi.

VOY A ENLOQUECER

Como decía Lucho Gatica, si esto sucediera, 'voy a enloquecer'. Primero porque ella (ascenso directo) 'se ha ido para siempre'. Luego, porque la racha de dos victorias en las últimas 12 jornadas llevan a que 'tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor'. El que está padeciendo el Almería cada vez que el contrario ataca. No hace falta que lo haga mucho para hacer daño. Incluso, como ante el Cartagena, no ha hecho falta que el cuadro cartagenero sometiera a la UDA. Porque ya se han encargado los propios rojiblancos de facilitar que los puntos se quedaran en un Cartagonova con público por primera vez desde que regresaron al fútbol profesional,

En el Almería se pretendía, como cuando se cambia a un entrenador, que 'amanezca otra vez'. Le está costando. Cinco puntos de los 12 jugados con Rubi. Con los mismos problemas que el preparador catalán detectó desde su casa viendo partidos en la tele del que es ahora su equipo. El tiempo pasa y 'nomás nos queda esta noche', dos a lo sumo. Para recuperar las buenas sensaciones y que el playoff sea una realidad. Que, incluso, puede ser el jueves si el Rayo pierde. No sería matemático, pero casi.

El punto necesario para recuperar la autoestima. Para hacerle ver a sus afionados que la 'vida no se apaga'. Que hay 'estrella', hasta en plural, para poder 'alumbrar mi ser'. Si es que todavía tienen esa capacidad que Rubi, todavía, no ha encontrado para darle continuidad.