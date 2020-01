El Carnaval de Almería volverá a tomar la calle con numerosas novedades

Febrero ya está a la vuelta de la esquina y, tras cruzarla, llega el mes carnavalero por excelencia. El concejal responsable del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y el presidente de la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), Nicolás Castillo, han presentado la programación completa de una actividad que ha recuperado el pulso de la calle y que este año trae más novedades.

Cruz asegura que “la programación es extensa en el tiempo y también en el número de actividades, que invitarán a los almerienses a salir a las calles, a disfrazarse y a disfrutar con la banda sonora de murgas, comparsas y parodias. Un auténtico maratón de Carnaval, para una ciudad que lo ha recuperado como una de sus fiestas tradicionales más multitudinarias. Estoy seguro que este año, volveremos a superarnos”, ha dicho.

Por su parte, Nicolás Castillo considera que “volvemos a hacer historia, porque el carnaval de calle está más fuerte que nunca. Tenemos ilusión en todas las actividades, como la novedad del desfile de comparsas de Levante y Poniente del 16 de febrero, que, de consolidarse y seguir creciendo, ser un factor diferencial para que nuestro carnaval sea declarado de interés turístico”.

Esta no será la única novedad. Además, este año la organización del concurso pasa a ser tarea de la Federación, la fiesta de la sobrasada contará con bolsas de papel reciclado, para fomentar la sostenibilidad, y el entierro de la sardina se realizará en la Plaza de la Constitución, con el testamento desde el balcón del Ayuntamiento y la posterior actuación de agrupaciones.

En cuanto al concurso, Diego Cruz ha destacado que “serán 24 agrupaciones en liza, doce de ellas de Almería y provincia y otras 12 de las provincias de Granada, Málaga, Jaén, Alicante y Murcia. Lo que dice mucho del interés que despierta nuestro Carnaval fuera de nuestras fronteras provinciales”.

La fase de cuartos será del 31 de enero al 4 de febrero en el Apolo (precio de cinco euros por noche), la de semifinales serán en el mismo escenario, del 7 al 9 de febrero, mientras que la gran final será en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el 15 de febrero. Una cita para la que los asistentes contarán con un pompón de regalo, informa Nicolás Castillo. Serán en la final cuando se realice el pregón, este año a cargo del carnavalero de la Traíña, Damián Jiménez Martínez. Por su parte, el dios Momo será Eduardo Ronda Clemente, otro carnavalero histórico de la ciudad.

El desfile de formaciones carnavaleras del Levante y Poniente será el domingo, 16 de febrero, haciendo partícipe a los grupos de la provincia. Habrá fiesta para los más pequeños con hinchables y atracciones, concurso infantil, concurso de diosa de Carnaval y actuaciones el sábado 22 de febrero en el Mirador de la Rambla. La cabalgata y fiesta de la sobrasada será el 23 de febrero, con trayecto por el Paseo, Obispo Orberá y la Rambla, para terminar en el Anfiteatro, y el Entierro de la Sardina será el 1 de marzo, transcurriendo por el Paseo y terminando en la Plaza Vieja.

A ello hay que sumar el certamen infantil el 2 de febrero en el Apolo (17.00 horas), la IV Gala COTECA de entrega de premios, con numerosas actuaciones de baile y música, mercado medieval de fantasía del 21 al 23 de febrero en la Rambla, cena de disfraces a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer el 22 de febrero en el Círculo Mercantil, Carnaval callejero e hinchables en el Mirador el 28 de febrero y Mercado Carnavalesco de Artesanía y Exposición de Play Mobil del 28 de febrero al 1 de marzo.

Se relacionan los grupos por días de actuación y horario:

Viernes, 31 de enero, 21.30 horas:

Grupo infantil invitado: Las abuelas de la Chanca

Murga (Almería) Esta chirigota engancha

Comparsa (Granada) La maldita comparsa

Murga (Almería) Los que vinieron de fuera y se quedaron de piedra

Comparsa (Granada) Los últimos

Sábado, 1 de febrero, 21.30 horas:

Murga (Serón) Comando cubito

Comparsa (Jaén) La princesa del tiempo

Murga (Torrevieja) Este año la llevamos cruda

Murga (Torremolinos) Los que te dan el viaje

Comparsa (Jaén) Los esenciales

Murga (Málaga) A todo trapo

Domingo, 2 de febrero, 19.00 horas:

Grupo infantil invitado: Menudo circo

Murga (Guadix-Granada) Los enrollaos

Comparsa (Benalmádena) La torre de los naufragios

Murga (Rincón de la Victoria) Pedro Paniagua

Murga (Caravaca de la Cruz) A las influencers nos la pela lo que pienses

Comparsa (Almería) La Revuelta

Murga (Caravaca de la Cruz) Los Troleros

Lunes, 3 de febrero, 21.30 horas:

Murga (Berja) Este año los SuperAmos

Parodia (Almería) Este año damos el cante

Murga (Gádor) Felicidades princesa

Comparsa (Almería) Noche de Gala

Martes, 4 de febrero, 21.30 horas:

Murga (La Mojonera) Los que siempre recogen el premio

Parodia (Almería) En pleno carnaval

Murga (Roquetas de Mar) Por mucho que me gaste no me duran los empastes

Comparsa (Almería) Los Guardasueños