La Autoridad Portuaria de Almería cierra 2021 con el regreso parcial de pasajeros y más mercancías que en 2019

Los datos más positivos en el balance de la Autoridad Portuaria de Almería los aporta el tráfico de mercancías. En 2021 se han movido unos 5,7 millones de toneladas, un volumen que supone un 21% más que en 2020, y un ligero incremento sobre 2019, en el que se embarcaron y desembarcaron 5,6 millones de toneladas de mercancía.

En el Puerto de Almería se han movido 3,4 millones de toneladas, un 19% más que el ejercicio anterior, sobre todo por el yeso a granel, la mercancía general en transporte rodado ro-ro, y la mercancía en contenedor. Por su parte, Carboneras ha movido 2,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 24%, gracias al yeso, el cemento y los aceites industriales, que han compensado la caída del carbón.

PASAJEROS

Hay que resaltar que para los puertos estatales de Almería y Carboneras, que gestiona la Autoridad Portuaria de Almería (APA), 2021 ha seguido ensombrecido por los efectos de la pandemia, “pero este ejercicio también ha abierto algunas luces al final del túnel”, según advierte el presidente de la APA, Jesús Caicedo.

Por segundo año consecutivo, el cierre de las fronteras de Marruecos y Argelia ha impedido el movimiento de pasajeros entre Almería y los puertos de Nador, Orán y Ghazaouet. Asimismo, el cierre de la Central Térmica de Endesa, ha supuesto la cancelación de la importación de carbón, que hasta ahora era una de las principales actividades del Puerto de Carboneras.

En el capítulo del movimiento de pasajeros, no obstante, el año se ha cerrado con un dato para la esperanza. A mediados de noviembre, con la reapertura de las fronteras de Argelia, se han reanudado los servicios regulares con los puertos de Orán y Ghazaouet, y poco a poco se va recuperando la normalidad en el servicio. No obstante, el mantenimiento del cierre de las fronteras por parte de Marruecos no permite restablecer el servicio con Nador, y el de Melilla sigue bajo mínimos. Por este motivo, pese al repunte que se ha iniciado con Argelia, el año cerrará con unos 70.000 pasajeros, un 90% menos que 2019.