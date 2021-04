Andalucía y Murcia se alían en defensa del trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este lunes un encuentro en Almería con su homólogo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para abordar la intención del Gobierno de la Nación de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que afectaría tanto al abastecimiento de miles de ciudadanos del Levante español como a las numerosas explotaciones agrarias ubicadas en esta zona. Por ello, ambos dirigentes han firmado la Declaración Institucional en Defensa del Trasvase Tajo-Segura de Andalucía y Murcia. Y es que, sólo en la provincia de Almería, el trasvase representa el 25% del agua que llega.

Esos 15 hectómetros cúbicos que provienen del Tajo permiten regar y mantener en producción unas 24.000 hectáreas de cultivo. Además, parte del agua trasvasada, 9 hectómetros cúbicos, también garantiza el abastecimiento a cerca de 130.000 vecinos del Levante almeriense (y a 2,5 millones en total con Murcia y Alicante).

En esta línea, cabe reseñar que el trasvase genera un impacto de más de 3.000 millones de euros en el PIB. “Nos unimos para defender los intereses de nuestro sector agrícola y frente a una decisión que, a nuestro juicio, es unilateral, sin diálogo ni acuerdo, terriblemente injusta que supone un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año. Es un cambio impuesto”, ha indicado Moreno, al tiempo que ha asegurado que no existe ningún tipo de razón jurídica, medioambiental ni justificación de peso que haga recomendar al Gobierno de España tomar esta decisión.

“Una decisión que es grave y severa para los intereses del Levante español”. En este punto, ha apuntado que desconoce si ésta es política o de otro tipo. Para Moreno, esta Declaración Institucional es también en defensa de España y de su solidaridad territorial. Por ello, ambos dirigentes han instado al Gobierno de la Nación a iniciar ya un Plan Hidrológico Nacional que ponga orden y se haga con solidaridad y equilibrio. Asimismo, ha considerado fundamental que sea sostenible.

“Si el reparto del agua es insolidario, no puede ser sostenible de ninguna manera”, ha agregado. En este contexto, el presidente andaluz ha reclamado un trato justo. “Cada vez que el Gobierno de España tiene algo que repartir, Andalucía siempre ha salido perdiendo, ya sea en fondos, vacunas, agua... Me gustaría que Sánchez reflexionara de manera profunda y serena sobre esta situación, que no responde al sentido común, y que dialogue con los responsables de Andalucía, la Región de Murcia y Generalitat Valenciana”.

Al hilo de esto último, ha insistido en que el agua deber ser un asunto de Estado, que deber abordarse con altura de miras, responsabilidad y diálogo, contando siempre con las Comunidad Autónomas, que también son y hacen Estado. “Pido que este asunto se tome en consideración, evitando tensiones y buscando el bien común, poniendo coherencia en las cosas que se tienen que hacer”, ha añadido.

Moreno ha recordado que Andalucía sacó adelante a finales de 2020 su propio Pacto por el Agua, precisamente, con esas recetas: acuerdo, sensatez, equilibrio y contando con todos, “porque es el único camino para llegar a un acuerdo que sea estable, duradero en el tiempo y eficaz”, ha apostillado. “Desde Almería uno mi voz a la de los murcianos para decir que por este camino no. No estamos de acuerdo. Vamos a hacer las cosas con diálogo y altura institucional, pero nunca aceptaremos un maltrato ni a Andalucía ni a Murcia”.

MOVILIDAD DURANTE LA PANDEMIA

Por otro lado, el presidente del Ejecutivo andaluz ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que convoque una Conferencia de Presidentes para debatir cuestiones en torno a la pandemia sobre las que todavía existen serias dudas, como el reparto de las vacunas o el reparto de los Fondos de Recuperación Next Generation EU, entre otras cuestiones.

En esta línea, ha planteado que todas aquellas personas que ya hayan recibido la pauta completa, es decir las dos dosis administradas de la vacuna contra la Covid-19, puedan tener libertad de movimiento entre territorios y acceder a eventos culturales o deportivos. En el caso de Andalucía, cerca de 600.000 personas ya han recibido la pauta completa de la vacuna. Este hecho, en palabras de Moreno, supondría también una reactivación en términos económicos. Así, con un certificado de inmunización, para lo que Andalucía está trabajando con códigos QR, se identificaría como inmunizado y podría viajar de un territorio a otro.