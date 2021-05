Los cinco errores que se cometen a la hora de 'limpiar' fruta y verdura

Todo lo que se está viviendo desde hace 15 meses, con motivo de la COVID-19, está haciendo que detalles que debían ser 'normales' se hayan convertido en un toque de atención por la falta de los mismos. La limpieza personal, de los productos que se tocan y hasta de la alimentación. La ausencia de higiese básica que era algo 'cotidiano' y que, ahora, se ha descubierto como un mal en el que no se caía, pero que así estaba sucediendo. En el caso de las frutas y verduras, la 'transformación' ha sido radical. Incluso, con un exceso. Tal y como asegura en COPE Almería, en la sección 'Anda y come', la nutricionista María Dolores Rubio Escobar. Que relata los cinco errores que se cometen cuando se compran estos alimentos básicos.

PRIMER ERROR

"Lavar las frutas y verduras cuando vienen del supermercado y no hacerlo, días después, cuando se van a consumir, es el primer error que se comete".

SEGUNDO ERROR

"Secar la fruta o verdura con algo que no es apropiado, como por ejemplo un trapo de cocina con el que nos hemos secado las manos o una superficie de la cocina. Es un trapo que está contaminado por microrganismos que no nos interesa tener en la fruta que hemos lavado. Esta higiene no ha servido de nada. Mucho mejor usar un trapo de papel desechable, papel de cocina o una servilleta".

TERCER ERROR

"El tercero se suele cometer más de lo que nos imaginamos. Es el no tener las manos limpias por no haberlas lavado con jabón, antes de lavar la fruta. Por lo tanto, va a ser muy fácil que no quede completamente limpia".

CUARTO ERROR

"Picar la fruta o verdura antes de lavarla. Es muy común que la gente pique las judias verdes y, después, las lave. Esto no tiene sentido porque estamos contaminando el interior de la judia verde. La suciedad que hay fuera pasará al interior del alimento".

QUINTO ERROR

"Es el que se lleva la palma y nos lo encontramos con más frecuencia. Las frutas y verduras que no se comen con la piel, pensamos que no es necesario lavarlas. Por ejemplo, la naranja. Crees que al no comerte la piel no hay que lavarla. Gran error. El cuchillo, que entra en contacto con la piel, al final va a tocar la parte que tú comes. Si yo como una tajada de melón o sandía, que viene de estar en el suelo, voy a pasar la suciedad al interior. Así que se debe lavar sí o sí".