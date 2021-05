UD Almería-UD Logroñés (2-1): Fuerte

El Almería ha ganado al Logroñés (2-1) y ha ganado otras muchas más cosas. La principal, con el empate del Sporting de Gijón en Fuenlabrada, su clasificación para el playoff de ascenso a la Liga Santander. Además, ha recuperado la fortaleza que, en los últimos meses, parecía perdida a nivel mental. Porque los de Rubi han logrado quedarse con los tres puntos como anfitrión, algo que no ha ocurrido en los seis choques anteriores disputados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con algunos denominadores comunes con los citados encuentros, pero con un resultado final radicamente opuesto. El que ha permitido creer que esta 'nueva' UDA es 'Fuerte', como el título del último trabajo de la almeriense Enna y que ha visto la luz hace menos de una semana. Y parece una letra perfecta para lo que necesitaba el Almería y, esta noche de lunes, ha debido ir encontrando en la penúltima jornada de la actual Liga SmartBank.

Durante semanas, 'piensas que a veces te vas cayendo'. Que la afición, como también dentro del propio club, creían que ya 'no vas a volar'. Teniendo claro que el equipo siempre ha estado en la zona más noble, aunque las últimas semanas indicaban otra cosa muy distinta a la que costaba 'creer tu realidad'. Por eso, tanto José Gomes, antes, como Rubi, ahora, pedían a los jugadores que dejaran 'tu alma brillar'.

SI PIENSAS QUE HAS PERDIDO...

Porque ya lo habían demostrado en otras fases de la temporada. Lo que era una verdad y que, parecía, estar tan alejada en el tiempo como cuando se habla de antes de la pandemia. Como apunta Enna en 'Fuerte', un mensaje para dentro del vestuario: 'si ya no luchas por ti, nadie lo hará'. En un intento por recuperar sensaciones positivas. Las que eran imposibles de conseguir porque la mente decía que no. 'Si piensas que has perdido, no te des por vencido'. Una frase sencilla y que al Almería le estaba costando un mundo poder llevarla a la práctica. Con los hechos de los últimos dos meses.

De ahí que la directiva decidió un cambio de rumbo. 'Vengo para darte un aire nuevo, una ilusión', fue el mensaje dado por los jefes. Sabiendo que el anterior inquilino del banquillo no era el problema, pero lo intentaron para dar la bienvenida a Rubi. De cuestiones técnicas y tácticas, poco que enseñar más a esta altura de temporada. Sí en otros aspectos. 'Has aprendido a ser fuerte y conocerte', ha debido ser el mensaje después de haber logrado el triunfo ante el Logroñés. Por fin, dirían algunos, pudieron mantener la ventaja en el marcador tras una exhibición y posterior sufrimiento, producto de los fantasmas que se querían desplegar, de nuevo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. 'Este futuro tiene un pasado que nunca vas a olvidar', por si quedaba alguna duda de la importancia de la mente en el deporte profesional.

Ahora, 'pisando fuerte no habrá más tempestad'. Queda Gijón antes de iniciar el playoff de ascenso. La próxima semana mostrará si 'ya no te pueden parar'. Porque 'algo muy fuerte está a punto de empezar'.