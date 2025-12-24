Almería recupera un tramo vital de la Avenida del Mediterráneo afectado por el soterramiento

El Ayuntamiento de Almería ha comunicado la reapertura al tráfico rodado y peatonal de un tramo significativo de la Avenida del Mediterráneo. La medida, que ha entrado en vigor este martes, afecta al segmento que discurre desde la rotonda del Pabellón Rafael Florido, en su confluencia con Carrera Doctoral y Avenida Padre Méndez, hasta la Avenida de Montserrat.

Una conexión estratégica recuperada

Este avance en las obras del soterramiento representa un hito importante, ya que restablece la conexión entre la calle Calzada de Castro y la Avenida del Mediterráneo. Dicha conexión había permanecido interrumpida desde el inicio de los trabajos de demolición del antiguo puente.

Próximos pasos en la zona

Según ha informado el consistorio, la apertura se ha producido tras finalizar los trabajos de asfaltado y señalización y habilitar los correspondientes pasos peatonales y semáforos para garantizar la seguridad. De forma paralela, las obras continúan con la construcción de la nueva glorieta que conectará el resto de la avenida con la Carretera Sierra Alhamilla.