Almería recupera un tramo vital de la Avenida del Mediterráneo afectado por el soterramiento
La reordenación del tráfico en la zona permite restablecer la conexión de la calle Calzada de Castro con una de las arterias principales de la ciudad
Almería - Publicado el
El Ayuntamiento de Almería ha comunicado la reapertura al tráfico rodado y peatonal de un tramo significativo de la Avenida del Mediterráneo. La medida, que ha entrado en vigor este martes, afecta al segmento que discurre desde la rotonda del Pabellón Rafael Florido, en su confluencia con Carrera Doctoral y Avenida Padre Méndez, hasta la Avenida de Montserrat.
Una conexión estratégica recuperada
Este avance en las obras del soterramiento representa un hito importante, ya que restablece la conexión entre la calle Calzada de Castro y la Avenida del Mediterráneo. Dicha conexión había permanecido interrumpida desde el inicio de los trabajos de demolición del antiguo puente.
Próximos pasos en la zona
Según ha informado el consistorio, la apertura se ha producido tras finalizar los trabajos de asfaltado y señalización y habilitar los correspondientes pasos peatonales y semáforos para garantizar la seguridad. De forma paralela, las obras continúan con la construcción de la nueva glorieta que conectará el resto de la avenida con la Carretera Sierra Alhamilla.
