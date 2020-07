UD Almería-Rayo (3-2): Cuando la camisa no llega al cuello y pones la corbata

Nadie dijo que sería fácil. Y todos dijeron que cualquier cosa podría pasar. Tal y como se vio en la tarde de este lunes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Cuando el Almería se impuso al Rayo Vallecano. Para dejar a los rojiblancos a un punto del segundo puesto, que da acceso al ascenso a la Liga Santander. Para dejar a los vallecanos fuera de los puestos de playoff de ascenso. Pero eso fue lo que, números en mano, sucedió tras acabar el encuentro entre dos equipos que evidenciaron sus virtudes y sus defectos en lo que duró la cita en Almería. Porque hubo de todo. Tanto bueno como malo. A partes, casi, iguales. Con cinco goles que se marcaron, todos, en la portería del fondo sur.

Lo que viene a decir que los tres goles del Almería llegaron en el primer tiempo y, por tanto, los del Rayo en el segundo periodo. En dos tiempos en los que se vivió la locura que está siendo esta categoría en toda la temporada, con especial incidencia en las jornadas finales de la Liga SmartBank. Porque pudo pasar de todo. De una goleada del Almería a que el Rayo Vallecano pudiera remontar. Para quedarse a un gol y dejar los tres puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

EFECTIVIDAD PLENA

En el primer tiempo, el zafarrancho de combate se puso en marcha desde el primer minuto. Con dos equipos casi sin centrocampistas y con cuatro atacantes cada uno. Todos a tumba abierta. Con el Rayo con algo más de posesión. Con el Almería queriendo acercarse lo más rápido poslble a la portería vallecana. Lo que se tradujo en una falta lejana favorable a la UDA. Lazo le dijo a sus compañeros que se apartaran. Estaba tan lejos que todos pensaban que la metería en el área, en busca de uno de los suyos. Pues no. Le pegó directamnete a puerta. Pegada al palo izquierdo de la portería de los visitantes. Gol y 1-0.

El choque no cambió. Los vallecanos querían tener la pelota. Abriendo el campo. Y lo que se encontraron fue un balón en largo que tenía a Darwin Núñez como destino. En tres cuartos y a campo abierto. Delante, Saveljich. El argentino reculó dejándole al uruguayo la parte exterior. Ya en el área, el '21' de la UDA quiso buscar la línea de fondo para pegarle con la zurda. No lo logró. Así que recorte y Saveljich fuera de la jugada. Con muy poco ángulo. Esperando todos el pase atrás. Pues no. Zapatazo con la diestra. Nuevo gol y 2-0.

LESIÓN Y ¿SENTENCIA?

Llegando a la primera media hora, Fernando notó un pinchazo. El cancerbero se tuvo que retirar lesionado. La peor noticia que le podía suceder al Almería. Pero que quedó un tanto mitigada, en ese momento, porque poco después era Juan Muñoz el que 'parecía' sentenciar el choque. El sevillano hizo bueno un excelente pase de Valentín Vada y, con el exterior de su pie derecho, anotó el 3-0. Todo parecía decidido. Todo estaba todavía por jugar.

Desde ese momento, hasta el descanso, el Rayo se acercó a la portería de Sivera, que había entrado en lugar del portero murciano. El joven cedido por el Alavés, que solamente había jugado un encuentro de inicio desde que llegó en enero, ya dio alguna muestra de que estaba bastante nervioso. "No estaba preparado para salir y no pudo calentar mucho", dijo a modo de 'reprimenda' de su entrenador (Mario Silva) al término del encuentro. Pero no llegó la'sangre al río' antes del intermedio.

Sí que llegó y en grandes cantidades en el segundo periodo. Y eso que el Almería pudo sentenciar, aún más, el partido. Darwin Núñez marcó su segunda diana, que debería haber sido el 4-0. Pero el VAR lo anuló por un fuera de juego que era por milímetros. Esto sucedió en el segundo minuto de la reanudación. Con un Rayo que había cambiado de esquema y que había realizado tres cambios (de los cinco permitidos). Desde ahí fue ya otro encuentro.

Los rayistas acortaron distancia por medio de su jugador con el punto de mira más efectivo desde hace semanas. Juan Villar, que la UDA no lo quiso en el mercado de invierno cuando fue ofrecido de Osasuna, anotó para poner el miedo en el cuerpo a los almerienses. Que se acrecentó minutos después con un segundo tanto del propio delantero, esta vez de cabeza, para poner la mínima diferencia en el luminoso.

Ahora la sensación que daba era que el Rayo empataría y, después, culminaría la remontada. Y ocasiones tuvo para ello. Con dos palos. Con una buena intervención (la única) de Sivera a remate de Álvaro García. Con llegadas por todas las partes del campo. Con una run run en el ambiente, aunque fuera sin público, de que el empate estaba muy cerca de llegar.

DEFENDERSE COMO PUDIERON

Pero el Almería se defendió como pudo. Moviendo el equipo para refrescar el centro del campo y reforzar el entramado defensivo. Con tan mala fortuna de que, cuando agotó la tercera ventana de cambios, a los pocos minutos se lesionó Romera. Ya no podía quitarlo y tuvo que quedarse en el terreno de juego, con riesgo de que la lesión fuera a más. El valenciano aguantó como pudo. Sacando galones de veteranía, pese a que su juego no estaba siendo muy bueno al tener que sufrir con Álvaro García. Lo que le llevó a que tuvo que terminar el partido como interior diestro, más como un doble lateral que para buscar algo en ataque.

Pasaron los minutos y quedaba tiempo para un susto bastante gordo. Un balón en largo buscaba la cabeza de Juan Villar. La acción era al borde del área y no entrañaba más peligro que ver a un delantero con dos defensores y el balón en el aire. Pero Sivera no pudo aguantar en su portería y salió puño en alto. Para arrollar al propio Juan Villar y a Iván Martos. Lo suficiente para que el colegiado señalara el punto de penalti... que no se determinó como tal, porque el asistente había señalado fuera de juego del delantero rayista. Consultado el VAR, desde Las Rozas le dieron la razón al asistente y pasó algo más que el peligro para la UDA.

Porque, instantes después, se pitó el final del partido. Para dejar los tres puntos en Almería. Para que los rojiblancos se coloquen a un punto del Huesca y con aspiraciones de lograr el ascenso directo. Quedan dos jornadas para acabar la temporada regular. El final que quieren oscenses y almerienses, con el Real Zaragoza a un punto de la UDA. Con los tres ya apurando sus opcines de lograr la segunda plaza y estar, junto al Cádiz, en el avión rumbo a la Liga Santander. Sin tener que pasar el trago del playoff. En una semana se sabe todo.