La UD Almería es de 'Primera' en Copa

Quedan ocho equipos en la Copa del Rey. Y solamente uno no es un conjunto que milite en la Liga Santander. Que no es otro que la UDAlmería. El conjunto almeriense estará este viernes (13.00 horas) en el bombo junto a otros siete clubes de la máxima categoría para dilucidar los cuatro emparejamientos de la ronda previa a las semifinales. La última ronda, la de cuartos, que se jugará a partido único. Con una salvedad en relación a las previas. Ya no habrá factor campo por militar en categoría inferior. Lo que le da más realce a los de José Gomes. Ya son 'considerados' como uno más.

Estará, por tanto, en el mismo bombo que Barcelona, Athletic de Bilbao, Real Betis, Sevilla, Villarreal, Granada y Levante. Sorteo puro. El primero que salga en cada una de las cuatro eliminatorias actuará como local. 50% para tener el factor campo a su favor como para tenerlo en contra. Todo se sabrá desde las 13.00 horas. En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. Allí se determinará la antepenúltima ronda. La última a partido único.

SEGUIR EN COPA

En la que estará la UDA de José Gomes. El entrenador portugués, a pregunta de COPE al finalizar el partido ante Osasuna (octavos) indicó que no tiene preferencias por el rival Eso sí, "el que nos pueda permitir seguir en la Copa". Tiene ganas el club presidido por Turki Al-Sheikh en poder superar al tercer equipo de la Liga Santander en esta Copa del Rey, tras haberlo hecho con Deportivo Alavés y Osasuna. Los dos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, porque ahí sí que se beneficiaba al equipo de inferior categoría. Ahora ya no. Todos son iguales ante el bombo.

La UDA está a un paso de igualar su mejor clasificación copera. Cuando hace justo 10 años llegó a semifinales, siendo derrotado por el Barcelona de Pep Guardiola (5-0 y 0-3).