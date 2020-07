La UD Almería pierde el ascenso directo y a ¿Darwin Núñez?

La UD Almería ha perdido en El Toralín mucho más que un partido. Y no es una frase hecha ni un tópico más en el mundo del fútbol. Porque, con esta derrota, los rojiblancos han visto que sus opciones de ascenso directo se han esfumado. El Huesca, que sí ha hecho sus deberes, es nuevo equipo de la Liga Santander. Ahora, en el caso de la UDA, deberán intentar lograr la tercera (y última) plaza de ascenso en el playoff. En unas rondas finales (semifinales y final) en la que podría no estar Darwin Núñez. El máximo goleador del cuadro rojiblanco ha sido expulsado, al igual que Jonathan Silva, una vez acabado el encuentro por haber "dado un cabezazo" y "varias patadas" a algunos rivales. Una acción que, salvo que prospere algún recurso de la entidad presidida por Turki Al-Sheikh, le supondrá una sanción superior a los partidos que restan (un máximo de cinco).

Un duro golpe para lo que se le viene al Almería. Y todo por haber demostrado, una vez más, la extraordinaria irregularidad que está mostrando a lo largo de la campaña. Fallando una gran cantidad de ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte, y no sabiendo igualar el choque en el segundo tiempo, ante una Ponferradina que sí sabía de la importancia de los puntos en juego, ya que, con el triunfo, logró la permanencia en la categoría.

DE APPIAH A LAZO

El choque dejó a los de Mario Silva un buen partido de Arvin Appiah. El inglés fue el mejor en ataque de los almerienses. Siempre encarando y queriendo buscar la portería contraria. Además de hacer un gran trabajo defensivo. Muy por encima de, por ejemplo, José Carlos Lazo. El gaditano tuvo en sus botas el 1-2, que habría dado mucha vida al Almería. Pero su remate, en una contra de Darwin que lo dejó solo, lo estrelló en el pie de Manu García. Fue la única aparición del '16' en todo el partido. Curiosamente, el entrenador determinó que el primer jugador sustituido fue Appiah. Se fue junto a Juan Muñoz, también muy participativo. Nadie entendió los dos cambios. Sobre todo para dejar en el campo a Lazo.

Como tampoco se entendió que diera entrada a Enzo. No porque el francés no tenga calidad. Lo es porque ha sido el jugador que menos minutos ha disputado desde que llegó en enero, inédito tras la vuelta del confinamiento, y entró en el partido para ser el que llevara la creación en el centro del campo. Pero la derrota no se le puede achacar al mayor de los Zidane. Ni mucho menos.

MOTIVOS DE LA DERROTA

Los motivos fueron muchos y variados. Como la falta de acierto para culminar las jugadas de ataque. Como lo fue la falta de contundencia en defensa. Como lo fue el tirar mal el fuera de juego y permitir que Ivi se plantara delante de Sivera y anotara el 1-0, revisado por el VAR y concedido. Como lo fue que, en el gol de Yuri, la defensa del Almería estuviera en 'otras cosas' que no en despejar bien y evitar que el brasileño retratara, en el área pequeña, a Nikola Maras (el mejor zaguero de la UDA).

EXPULSIONES... PARA EL FUTURO

Todo culminado con las expulsiones de Jonathan Silva y Darwin Núñez. Principalmente preocupante la del segundo. El máximo goleador del Almería ha podido decir adiós a la temporada y, quizás, al propio club almeriense si se trapasa en unas semanas. Muy bueno tendrá que ser el recurso del club para que la sanción sea inferior a cinco partidos. De ser así, le permitiría jugar algún encuentro del playoff. Si es que el Almería logra llegar a la final del mismo y jugarse a una carta el ascenso.

La carta que resta. Las dos primeras ya se han perdido. Ahora resta saber el puesto que ocupa al final de la temporada regular. Está, a falta de la última jornada, en la tercera posición. Empatado a puntos con el Girona de Francisco. Uno más que el Real Zaragoza. Y tres más que el Fuenlabrada que sería, si todo acaba así, el rival de los almerienses en una de las semifinales. Elche y Rayo Vallecano son los otros dos que pelean por esa sexta plaza.