UD Almería-Málaga CF (3-1): A B C (The Jackson 5)

Ya lo decían The Jackson 5 a principio de los 70. En el primer gran éxito internacional del grupo formado por algunos de los hermanos de una familia de artistas. El que lideraba, pese a que era el pequeño y no tenía más de cinco años, la voz de Michael. En el comienzo de su más que existosa carrera. Sobre todo la individual del 'Rey del pop'. 'A B C' era el título del tema que hoy insipira la crónica de la victoria de la UDA ante el Málaga (3-1). Un tres que se repetirá en bastantes ocasiones. Porque no solamente eran las letras iniciales del abecedario. También era '1 2 3' o 'Do Re Mi'. El comienzo de la escuela. Ya sea 'lectura, escritura o aritmética'. Que de todo está habiendo este curso en el equipo entrenado por José Gomes.

Lo de este domingo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ha sido una lección tras otra. Porque no quedaba otra si el Almería quería seguir estando cerca de la cabeza. Los rojiblancos sabían que el Mallorca (sábado) y el Espanyol (domingo) habían ganado. Sumando sus tres puntos. Poniendo distancia con los perseguidores. Descolgado el Leganés, que perdió contra los insulares, faltaba ver si el Almería sería capaz de seguir la estela de los dos primeros.

ASUMIÓ EL RETO

Con el tercer gol consetivo de Umar Sadiq. Los dos primeros permitieron las victorias ante Alcorcón y Real Zaragoza. '2+2 son 4'. Matemáticas de 'A B C'. Seis puntos, camino de ser nueve en apenas ocho días. Pero con la sensación de que, en esta ocasión, se necesitaría más. Porque el Málaga es el tercer mejor visitante de la Liga SmartBank. Y por algo ha sumado 16 puntos como visitante.

Y ahí empezaron las 'clases particulares'. 'Siéntate y toma asiento', como ya advertían los Jackson. Para aprovechar el 'ir a la escuela para aprender lo que nunca supiste'. Para 'explicarte como cantar', o jugar al fútbol en este caso. Repitiendo, una y otra vez, 'A B C', '1 2 3', 'Do Re Mi'. 'Todo lo que tienes que hacer es repetir después de mí'. Todo lo que, más o menos, José Gomes le ha venido diciendo a Largie Ramazani desde que llegó de Manchester. Todo lo que le ha venido diciendo Umar Sadiq al belga desde comienzo de octubre. Desde que coinciden en los entrenamientos. Desde que se miran y se están entendiendo.

Tras haber hecho el nigeriano su trabajo, también de aprendizaje, el gol de Nikola Maras, para poder de nuevo por delante en el marcador a los rojiblancos, hizo pensar (en otro nuevo aprendizaje) a José Gomes que mejor no correr riesgos con Sadiq. Porque una amarilla que viera le impediría jugar en Cornellá ante el Espanyol. Así que, salida del '9' e ingreso de Petrovic para que nada más pasara.

Salvo que Ramazani, que ocupó el sitio de Sadiq, quisiera sacar algo más de su chistera. De la que hay sensación de que puede sacar lo mismo una paloma o una partitura. Para cantar, bailar y lo que quiera. Y lo que quiso fue rematar la victoria. En una contra espectacular. Con el pase de Carvalho para que el belga, dentro del área, rematara con la zurda. Cuando alguien podría pensar que debía controlar y, quizás, ponerse nervioso ante Dani Barrio. Pues como que no. Ya lo hizo en Sabadell. Pero faltaba verlo en el Mediterráneo. Para que marcara y recordara, en la celebración (como se puede ver en la imagen) a Kalu Uche,

Para dejar los tres puntos en Almería. Quedándose en el número 3 de la Liga SmartBank. Para decir que siguen aprendiendo en esta temporada en la que, como los Jackson 5, quieren ponerse en el escaparate internacional subiendo al número 1. Teniendo en el horizonte al número 2. Al que pueden superar el próximo domingo para tener unas más que placenteras Navidades. Pero eso ya será otra melodía... que deben aprender en la escuela de José Gomes.