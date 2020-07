La UD Almería, ahora sí, aprovecha el regalo (1-0)

Era la tercera oportunidad que tenía la UDA, desde la vuelta del confinamiento por la Covid-19, en la que los rojiblancos podían recortar puntos, en relación a los puestos de ascenso directo, jugando el Almería como local en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y a la tercera ha sido la vencida. Porque, en las otras dos, los rojiblancos cayeron actuando como anfitriones, después de haber ganado antes en sendos desplazamientos. Ahora, tras empatar este pasado fin de semana en Miranda de Ebro (2-2), los de Mario Silva se impusieron (1-0) contra el Sporting de Gijón. En un partido que pudo pasar de todo y pasó de todo. Hasta que en el minuto 90 apareció, quizás, uno de los que menos se podía imaginar para hacer el tanto de la victoria. Un César de la Hoz que, siempre con un trabajo muy oscuro a la vez que efectivo, fue el autor del gol que deja los tres puntos en el Mediterráneo y, sobre todo, recobra las esperanzas de lograr el ascenso directo a la Liga Santander.

MARIO SILVA EN EL JUEGOS MEDITERRÁNEOS

Era el estreno como local de Mario Silva en el banquillo del Almería. Había que ver la reacción de un equipo que venía de ver esfumarse la victoria en casa del Mirandés en el último segundo del anterior partido. Ganaban 1-2 y un penalti señalado a David Costas, transformado por Merquelanz, evitó el sumar los tres puntos en juego y meter en el haber únicamente uno. Y el comienzo no pudo ser peor.Djuka sacó de sus casillas al propio David Costas ya en la primera acción. Y el central gallego no estuvo nunca centrado. Tanto fue así que una mala entrega suya, en un pase horizontal corto y flojo a Maras, supuso la mejor ocasión del Sporting en el primer periodo, taponada por una buena parada de Fernando.

Con el dominio del cuadro asturiano transcurrió, prácticamente, todo el primer tiempo. La pausa para la hidratación (minuto 30) le vino bien al Almería. Porque, pizarra en mano, Mario Silva corrigió algunas cosas y el dominio ya no fue tan claro por parte de los visitantes, aunque la UDA seguía sin crear peligro ante el marco de Diego Mariño, que fue un espectador más en los primeros 45 minutos.

VISITA DE MOHAMEN EL ASSY EN EL DESCANSO

Todo cambió ya en la segunda parte. Puede o no que influyera la presencia de Mohamed El Assy (director general de la UDA) en el vestuario almeriense, como así reconoció Iván Balliu al término del partido a UDA Radio. El dirigente estuvo en el intermedio con los suyos. Una presencia que hizo reaccionar al equipo de Mario Silva. Que reforzó el centro del campo al dar entrada a Fran Villalba por Juan Muñoz. El valenciano fue el que más peligro creó y pidió siempre el balón. El sevillano sigue, desde la vuelta a la competición, con una muy mala estadística. Pese a que los aficionados piden siempre su presencia, por todo lo que aporta al equipo, lo cierto es que ha sido titular en los tres partidos en casa y, con él en el campo del Mediterráneo, el Almería no ha logrado marcar. Además, fuera no lo ha sido en ninguno de los tres partidos disputados y el equipo ha sumado siete puntos, con cinco goles a favor. Únicamente el tanto logrado por Darwin Nuñez en Albacete se logró con el sevillano sobre el césped. Curioso.

RECIBIR UN GOLPE... NECESARIO

Aunque ya se veía que el dominio era más alterno, hubo una jugada que despertó a los de Mario Silva. Como haciendo caso a los anteriores entrenadores que han estado esta temporada (Pedro Emanuel y José María Gutiérrez), cuando afirmaban que "el equipo necesita un palo para despertar en los partidos", en esta ocasión fue una falta que se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Fernando Martínez. Eso hizo 'crecer' a los rojiblancos. Pocos minutos después llegó el gol de Fran Villalba, pero que fue anulado por el colegiado, tras revisar la jugada en el monitor de televisión, al considerar que había falta previa de Iván Balliu.

El partido ya había cambiado. Los porteros ya veían el peligro rival más de cerca. Diego Mariño mandó a córner un cabezazo de Darwin Núñez. Álvaro Vázquez mandó fuera por poco una vaselina ante la salida de Fernando. La moneda no paraba de tirarse al aire y caía, una y otra vez, de canto. Los dos querían la victoria. El Almería para acercarse a los puestos de ascenso directo y no ver, otra vez, que el regalo del Cádiz, que no pasó del empate en Elche, no era aprovechado por los almerienses. Mientras que los asturianos querían dormir, como mínimo, en puestos de playoff de ascenso y lograr la primera de las cuatro victorias que su técnico había dicho para jugar las semifinales para estar la próxima campaña en la Liga Santander.

Era la intención, pero las fuerzas ya no estaban para muchas carreras y, además, dar buenos pases. Sí para Fran Villalba. El valenciano quiso que el partido no acabara en empate. Peleó por un balón que parecía perdido por línea de fondo. Recortó hasta en tres ocasiones. Con la zurda, su pierna menos hábil, puso un centro medido al punto de penalti. Allí se elevó un no habitual en esos lides. César de la Hoz conectó uno de los cabezazos más importantesde su carrera. Para meter el balón en la escuadra e impedir que Diego Mariño lo pudiera sacar. Gol y locura rojiblanca almeriense.

Fue en el minuto 90. Quedaban los cinco de la prolongación y muchas cosas por pasar. En la mente del Almería, el empate del Mirandés cuatro días antes. El Sporting de Gijón tuvo alguna ocasión. Hasta una caída de Carmona en el área de la UDA. El balón fue a las manos de Fernando. Los asturianos protestaban al colegiado. Que únicamente les decía que se estaba revisando en el VAR. Fernando despejó. Le llegó a Diego Mariño. El árbitro le pidió que parara la jugada. Le dijeron desde el VAR que no había sido nada... y final.

CLASIFICACIÓN

El Almería recupera la tercera plaza, teniendo que jugar este jueves el Huesca. Se coloca a un punto del Real Zaragoza, que tiene que jugar el viernes en Montilivi, en el que será estreno de Francisco como entrenador del Girona. Mientras que el Cádiz sigue líder, con tres puntos más que la UDA.