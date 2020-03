Alicia Hernández: "Antes mi familia en Almería se preocupaba por mí y ahora es al revés"

En nuestro recorrido, en tiempos de coronavirus, por todo el mundo, la nueva parada es el domicilio de Alicia Hernández en Caracas. Muy lejos de Villa María, lugar de residencia de su familia en la capital almeriense. Con los que tiene contacto estos días pero para hablar de muy difernente manera a lo que acostumbran desde que la periodista ejerce su labor profesional en Venezuela. Si antes las preguntas de "¿cómo estás?" o "¿cómo van las cosas por ahí?" se las hacían sus progenitores o amigos a ella, ahora todo ha cambiado. "Antes mi familia en Almería se preocupaba por mí y ahora es al revés", nos dice a COPE Almería desde su casa en la capital venezolana. Porque todo ha cambiado por el coronavirus.

Criada en la barriada almeriense de Los Ángeles, desde muy joven quiso ser periodista. Cuando cursaba estudios en el Colegio Goya y cuando hacía la secundaria en el IES Alborán. Viajar por el mundo para contar todo lo que pasa. Lo que la llevó, hace unos años, a Venezuela. El país en el que actualmente reside y en la que es la corresponsal de la Agencia Efe y de COPE. Todo lo que pasa en el país americano llega a los oyentes de esta radio a través de su voz.

Recluida en casa, "solamente he salido dos veces para hacer la compra desde que estoy en confinamiento desde el 13 de marzo", atiende a COPE Almería mientras ve las noticias que suceden tanto en Venezuela como a esta parte del charco. Eso sí, recomienda "ver un informativo al día". Para que la mente, estando encerrados en casa, pueda estar algo "despejada".

VER A MI FAMILIA ME DA CALMA

Reconoce que, a nivel personal, "no lo estoy pasando bien porque pienso en mi familia. Algunos son sanitarios. Pero el poder verlos me da la calma". Lo que hace a diario gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías.

Su experiencia puede ser positiva porque sabe lo que es estar en casa. "Hace un año hubo en Venezuela un apagón general en todo el país. No se podía salir a la calle y menos ir a comprar". Tanto en aquella ocasión, como sucede ahora, entiende que haya ciudadanos que prefieran trabajar. "Aquí muchas personas si no trabajan no comen. Por lo que prefieren arriesgarse al virus que quedarse sin comer", apunta.

Lo que sí tiene claro es que se saldrá de esta situación si todos cumplen con lo que se pide desde las instituciones. Desde Venezuela, "os mando fuerza, templanza y ánimos".