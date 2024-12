Las XXVII Jornadas del Cómic de Almería, Indalcón 2024, se celebrarán del 5 al 7 de diciembre en la Biblioteca Central

Los días 5 al 7 de diciembre tendrán lugar la nueva edición, y van 27, de las jornadas de Indalcon, la cita de los aficionados almerienses con el cómic, la animación, la ilustración y la historieta. La Biblioteca Central José María Artero será su sede y también ha acogido su presentación oficial, con la presencia del concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, además de los coordinadores, presidente y vicepresidente del Colectivo De Tebeos, Diego Cara y José Juan Ruiz Iborra.

Tal y como ha apuntado Diego Cruz, “tras los éxitos cosechados en anteriores ediciones, las Jornadas del Cómic siguen adelante con fuerza para alegría del amplio número de seguidores que esta forma de expresión tiene en nuestra ciudad. Créanme que es muy difícil cumplir 27 ediciones de cualquier actividad y si hablamos de una disciplina y un arte como el cómic, la hazaña es, sin duda, para protagonizar más de una viñeta, porque han sobrevivido a una pandemia, a la situación económica de cada momento y al importante cambio de paradigma tecnológico experimentado por el mundo editorial… Y todo gracias al cariño y dedicación con las que cada año el Colectivo prepara este encuentro anual y para quienes cedemos la Biblioteca Central”.

El cartel de la presente edición es obra del ilustrador y dibujante almeriense, Carlos Cara Álvarez, que ha recogido junto al popular Paseo Marítimo a algunos de los personajes de los autores invitados, y homenajeados.

Tal y como ha detallado Diego Cara, este año se resalta la presencia del talento almeriense en el ámbito español e internacional, como Enrique Cuenca Grancha, Manuel M. Vidal y Jaime Martín (estos dos últimos recibirán la distinción Trueno de Honor, Vidal a título póstumo). Además, los tres autores protagonizan una exposición en la sala Guillermo Langle que se completa con la conmemoración del centenario de Josep Coll.

Entre la programación, que tendrá su grueso de actividades el jueves y viernes por la tarde y todo el día, destaca la maratoniana sesión del sábado siente, en mañana y tarde. “Tendremos la mañana de participación familiar, con talleres gratuitos de dibujo, mesas redondas para padres y educadores, y una gran propuesta de juegos tanto de corte digital como los de mesa, recuperando el ocio

clásico: aquellos juegos de antaño. El parchís, las damas, las canicas o los parejas… Junto a otros como Catan, Dixit, Dobble, Junkart, Ciudadelas, Monstrys…”, ha explicado Diego Cara.

Todos ellos, y las nuevas opciones serán promocionados y dados a conocer, en la mañana del sábado 7, por los monitores de NekoGames. Una pequeña empresa destinada a suministrar nuevos juegos y propuestas de mesa, en la zona centro de Almería, y en el entorno de la Calle Altamira.

“Una vez más el Museo Etnográfico de Terque, poseedor de una gran colección de obras de la cultura popular impresa, nos trae una gran muestra de ellas: novelas pulps de los género citados, traducciones, adaptaciones o creaciones personales esta vez de nuestro legendario paisano, Enrique Cuenca Grancha, o sea H. C. Granch, todo un lujo en ésta Indalcon, 2024. O la contribución de la Biblioteca-Archivo de la Diputación”, completa Cara.

A todo ello se suma que desde este lunes hasta el jueves, día 5, habrá cuentacuentos y talleres para centros escolares y también una cita especial ‘Con Once veo el tebeo’, en colaboración con la ONCE, el jueves. En total está previsto que sean más de 300 personas, entre estudiantes y personas de la ONCE quienes participen en estas actividades previas.

GUIA DE LOS AUTORES, POR DIEGO CARA

El escritor y traductor Enrique Cuenca Grancha (Almería, 1892-Barcelona, 1970) fue un gran estudioso de los idiomas, y colaborador de importantes editoriales catalanas como Maucci, Juventud, Molino, Cliper-Germán Plaza o Meseguer. Haciendo traducciones castellanas de autores como Nietszche, Esopo, Fedro, H.C. Andersen, Erle Stanley Gardner o la famosa Agatha Christie; o creando personajes propios de los géneros populares: los westerns como Mac Larry o Fred Custer, también en Clíper, con la rúbrica A. Morgan Davis; o la serie Sullivan, de su temas más preferido: el espionaje. “Una rareza personal fue su contribución a la popular y prestigiosa Enciclopedia Pulga, comandada por Mario Lacruz. Esta vez con su firma real, E. Cuenca. Un par de títulos de deliciosa ejecución”.

El más constante y exitoso autor contemporáneo almeriense ha sido Manuel M. Vidal, fallecido hace unos meses. Con una juventud prometedora y bastantes éxitos nacionales e internacionales en el campo de la ilustración y el cómic. A él está dedicada esta nueva edición de nuestras jornadas, con una serie de actos y glosas sobre su obra; y una gran exposición con algunos de sus trabajos más potentes, y afamados. Y algunas propuestas sorprendentes de su talento, vinculadas al séptimo arte. Se le hará entrega de un Trueno de Honor a título póstumo a la familia.

Como invitado especial, un nombre brillante de la segunda generación de autores de la historieta española, la que surge de los 80 y madura en los 90 del pasado siglo: Jaime Martín. Premio al autor revelación, del Salón del Comic de 2017; un autor de origen almeriense –su padre es de Fondón, su madre de Cuevas del Almanzora-. Un destacado hijo de la inmigración socio política de posguerra. En sus obras, a partir de la afamada ‘Sangre de Barrio’, aparecida en la histórica revista de referencia, ‘El Víbora’… encontramos una gran carga biográfica. Hoy en día, amén de ir recibiendo consideraciones nacionales e internacionales, ha construido una obra personal con ‘Jamás tendré 20 años’, o ‘Siempre tendremos 20 años’… aportando el reflejo y testimonio de décadas de historia española, tras la guerra, en el acomodo a la periferia de Barcelona (Jaime nació en L´Hospitalet). Y sobrecogedores testigos y recuerdos de su familia almeriense condicionada por la contienda y la dura posguerra. Hoy en día con ‘Un oscuro manto’, creada para el editor belga Dupuis, Jaime está haciendo un completo recorrido en todos los eventos especializados en cómic de toda Europa, y nos ha escogido a nosotros para presentarse entre sus paisanos. Recibirá el Trueno de Honor por sus más de cuatro décadas renovando el medio, y reinventándose como autor. Será presentado por el prestigioso autor Santiago Sequeiros, residente en Carboneras, amigo, y de la misma etapa creativa del tebeo español. Una figura que será homenajeada en la siguiente edición de nuestro evento.

Como homenaje histórico especial, con ayuda de los fondos originales de varios estudiosos almerienses, celebraremos el Centenario del gran autor del legendario semanario TBO, con su narrativa directa y grafismo peculiar: Josep Coll i Coll (Barcelona, 1924-1984), aporta una modernidad total con todas sus propuestas gráficas. Una cita expositiva que encandilará a los estudiosos y sorprenderá a los profanos. Un lujo en nuestra tierra, que aporta nueva oportunidad para valorar el medio.