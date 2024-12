El Belén Viviente de Turrillas ‘pisa fuerte’ dentro de la Programación Navideña de Almería

Turrillas celebrará este fin de semana el Belén Viviente. Esta actividad se incorpora ‘pisando fuerte’ a la programación navideña de la provincia con una actividad bajo el título ‘La Estrella de Belén nace en Turrillas’.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, el alcalde de Turrillas, Antonio J. Segura, y la teniente de alcalde y concejal de Cultura, Encarnación Marín, han presentado esta actividad en el Palacio Provincial.

Almudena Morales ha resaltado que la Navidad está a la vuelta de la esquina, y sin lugar a dudas, los belenes son una de las tradiciones más profundamente arraigadas en nuestra cultura. Es difícil encontrar una casa, un centro de trabajo, o cualquier rincón que no cuente con un belén, aunque sea modesto. “Es precisamente por esa profunda tradición que la actividad que hoy nos reúne cobra una importancia especial. El Belén que podremos disfrutar dentro de unos días en Turrillas no es un belén cualquiera. No es pequeño, ni está compuesto por figuras estáticas. Se trata de un Belén Viviente, en el que los propios vecinos del municipio se implican de manera activa para revivir la Natividad, representando con gran belleza escenas bíblicas que ya se han convertido en un referente no solo para Turrillas, sino para toda la provincia de Almería”.

Del mismo modo, ha explicado que “el pueblo se transforma en una verdadera fiesta navideña, en la que cientos de turrilleros, y cada vez más visitantes, se reúnen para disfrutar no solo de esta impresionante representación, sino también de una jornada de convivencia y, cómo no, de una jornada gastronómica, en la que los platos más tradicionales de la localidad, elaborados por sus propios vecinos, son los protagonistas. Desde la Diputación Provincial apoyamos con entusiasmo este tipo de iniciativas. No podemos permitir que nuestras tradiciones más entrañables pierdan fuerza, y por ello, siempre estaremos junto a Turrillas y su gente, para que sigan adelante con este tipo de proyectos”.

Por su parte, Encarnación Marín ha puesto en valor que esta actividad cuenta con el principal aliciente de que los grandes protagonistas del Belén Viviente son los propios vecinos. “Aquí se recrean momentos clave del nacimiento de Jesús, como el portal, la adoración de los pastores y la visita de los Reyes Magos. En definitiva, se convierte en un espacio de época hebrea. Cada año son más los vecinos que participan y más las personas que nos visitan”.

La novedad de este año ha sido el “gran salto en la calidad técnica y artística de la Recreación” con la incorporación de un trabajo de dirección que aporte mayor calidad a la interpretación y puesta en escena. “Para ello, hemos contado con el trabajo de ‘Viajar en el tiempo’ que son expertos en este ámbito y con los vecinos que han hecho un tándem perfecto con muchas horas de trabajo y dedicación”.

La programación de este año consta de las siguientes actividades:

21 de diciembre de 2024

11.30 horas: Pregón de la Navidad a cargo de D. Antonio Segura López

12.00 horas: Concierto Navideño

12.30 horas: Concierto Navideño por la Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada.

17.00 horas: Aguinaldo con la Cuadrilla del Maestro Gálvez de Sorbas

22 de diciembre de 2024

12.00 horas: Recreación Belén Viviente.

13.30 horas: Mercado Gastronómico