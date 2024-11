Almería retira 380.000 kilos de residuos del cauce del río Andarax

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha retirado en lo que llevamos de año alrededor de 380.000 kilogramos de basura y residuos en el cauce del río Andarax a su paso por la capital, 80.000 más que en todo el año pasado, a falta de dos meses para terminar 2024.

Es un trabajo que se realiza a lo largo de todo el año, pero que se ha intensificado durante los meses de octubre y noviembre, momento en el que la lluvia suele hacer acto de presencia. En este sentido, solo en estos meses y en los días que llevamos de noviembre se llevan recogidos con maquinaria pesada más de 243.000 kilos de enseres domésticos, como muebles o electrodomésticos, neumáticos, plásticos o restos de plantas de marihuana, entre otros.

DOCE SANTIAGO BERNABÉU

El concejal delegado, Antonio Urdiales, afirma que hay un equipo permanente durante el año “para recoger vertidos puntuales que, sobre todo, se acumulan junto a los márgenes del río más próximos al barrio de El Puche y ahora intensificamos los trabajos. Hemos limpiado una superficie superior a los 120.000 metros cuadrados en estos dos meses, lo que equivale a doce veces el Santiago Bernabéu, a lo largo de más de dos kilómetros y continuaremos hasta dejar limpio toda la zona del cauce que atraviesa el término municipal porque todavía nos queda por peinar un treinta o un cuarenta por ciento de superficie”.

“Hemos detectado un aumento de la irresponsabilidad de quienes no valoran lo que tenemos en Almería y es importante hacer una reflexión sobre ello porque los residuos hay que gestionarlos de manera adecuada, no se puede arrojar los plásticos a cualquier lado ni los escombros ni basuras ni enseres porque hay empresas que se encargan de ello, o puntos limpios, como el del Sector 20”, señala el edil, para quien “la mayoría lo hacen bien, pero hay una parte que no y nos perjudica a todos porque nos obliga a destinar recurso y dinero de todos los almerienses que debería emplearse en otras zonas de la ciudad. Y todo porque alguien no hace las cosas como debería”.

Antonio Urdiales señala que se han tomado medidas “para impedir que los vehículos puedan acceder al cauce, hemos colocado carteles y se está sancionando a los infractores, pero no podemos poner un policía en cada esquina.

Es fundamental la educación y la conciencia social y por desgracia no todo el mundo tiene esas cualidades”.