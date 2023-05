Tomás Guasch: "Llaman a manifestarse por lo de la tarjeta a Vinicius... Importancia relativa"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de todo lo que ha pasado esta semana. Que no es poco. Esos insultos racistas que Vinicius recibió en Mestalla, la retirada de su tarjeta roja, y la polémica con el gol concedido a Griezmann en el estadio del Espanyol, que acabó siendo trascendente en el resultaod final (3-3). Sobre esos temas habla Tomás Guasch sin ningún tapujo.

"Nido de Piratas, de Jesús Fernández Úbeda. La historia del diario 'Pueblo', una de las cosas más grandes del periodismo español en todos sus tiempos. Un homenaje a mi queridísimo Raúl Cancio, Yale, Tico Medina, del Pozo, García, el director Emilio Romero... bah, imprescindible. Si no es el libro del año, está entre los tres primeros. Fascinante.

¿Cómo ha sido la semana? Nos falta el plato gordo, mañana, en Nervión. Un grupo de sevillistas llama a manifestarse bajo el lema 'mafia Real Madrid'. El año de Negreira. No sé si lo recuerdan. Durante 17 años el Barça pagó al número dos del estamento arbitral. Bueno, hay que suponer que este grupo de sevillistas considera que, durante todo ese tiempo, 17 años, su equipo no estuvo amenazado por prácticas mafiosas, o presuntas, interpretaciones. Todo eso porque el Comité de Competición, asustado por lo que había visto con todo lo que se ha montado en el mundo, retiró la tarjeta a Vinicius en Mestalla. Una bronca de más de diez minutos la liquidó el señor del VAR con una imagen. Bueno, pues imagino que, si se hubiera puesto el desarrollo entero de la bronca, y hubiera sido expulsado algun jugador del Valencia, pues el recurso del Madrid hubiera sido más complicado.

No hay derecho a la apelación. El mismo Espanyol, con la pelota esa que si entra o no entra. Bueno, pues lo que hay. Todo eso considerando que Vinicius estaba lesionado, que en los partidos del Madrid, si pone a Courtois de extremo izquierdo, no pasa nada. Y que, bueno, que deportivamente esto tenía una importancia muy relativa. Espanta pensar que un día le vaya al Madrid algo. Igual le tienen amanillado, verdad, a todo el equipo contrario a vísperas del partido. Bueno, es lo que hay.

Apasionante, como Casemiro. Ayer, con él de estrella, su Manchester United volvió a la Champions. Llegó el hombre, porque eran casi colistas, y lo ha acabado volviéndole guapa. Uno de los equipos del Manchester más discretos que yo recuerde. Pero bueno, con Casemiro la cosa parece que es más sencilla. Otro asunto fascinante también. Miren, miren, miren la portada. Cancio y Del Pozo con una pancarta durmiendo en el suelo. En la calle. ¿Qué hacían? Cómprenlo. No se arrepetirán"

Apelación reduce a tres partidos la sanción de cierre de grada de Mestalla

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió este viernes estimar parcialmente el recurso del Valencia y redujo de cinco a tres partidos el cierre de la grada Kempes en el estadio de Mestalla, y rebajó la multa de 45.000 a 27.000 euros.

Apelación denegó ayer la petición del Valencia de suspender cautelarmente, de forma urgente o urgentísima, la sanción impuesta por el Comité de Competición, que el pasado martes 23 decidió la clausura parcial del recinto por los insultos racistas dirigidos por espectadores al madridista Vinícius Júnior, en el encuentro de Liga jugado el día 21.

ÚLTIMA HORA | Apelación reduce a tres partidos la sanción del cierre parcial de Mestalla



El @valenciacf presentará de forma inminente un recurso al TAD para conseguir que se abra la grada del Gol Sur el domingo contra el @RCDEspanyol



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2023

El comité indicó que no podía conceder la cautelar, "por ser imposible valorarla sin la existencia de recurso", y accedió a la petición del club de trasladarle el "expediente" para que remitiera su reclamación, que ha sido estimada en parte.

El Valencia basó su recurso en la nulidad de la resolución de Competición, por no seguir ésta el procedimiento y provocarle indefensión, al no haber podido analizar el vídeo de los hechos al habérselo enviado el mismo solo unas horas antes, y acreditó "el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas".

El Espanyol impugna el partido contra el Atlético de Madrid

El Espanyol impugnará el último partido de LaLiga Santander contra el Atlético de Madrid y solicitará su "nulidad", tal como explicó en un comunicado, además de contemplar "acciones legales adicionales" a raíz de la polémica por el 0-2 del rival validado tras consultar con el VAR.

La entidad catalana pidió al Comité Técnico de Árbitros (CTA) que facilitara una imagen en la que se viera de forma inequívoca que el balón superó la línea y se convirtió en gol.

Este organismo, según como informó el Espanyol, aseguró que no era "posible" facilitar estas imágenes debido al reglamento actual.

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 25, 2023

De todos modos, el CTA sí confirmó al club blanquiazul que la imagen para tomar la decisión de validar el gol fue la mostrada en televisión, capturada con la 'spider cam'. La entidad explicó que con esta única fotografía es "imposible determinar si la pelota ha entrado o no en su totalidad".

Además, el Espanyol aseguró que según sus propios análisis "y de terceros" puede demostrar que el balón no pasa la línea de fondo por completo, requisito necesario para que un gol suba al marcador. Este escenario no se ajusta, para los dirigentes periquitos, al uso del VAR, y lo calificó de "negligencia".