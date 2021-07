Tomás Guasch: "Sterling es el tramposo oficial del Reino Unido"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla sobre la clasificación de Inglaterra a la final y lo que para él es un término tan viejo como real en el mundo del fútbol, "El mangazo".

"El librito de hoy, Saber Empatar de Miguel Gutiérrez y Antonio Pacheco. Muy fácil de leer, muy divertido y que nos deja reflexiones como la que les voy a hacer y que se titula, "El mangazo". Está el fuera de juego, el masajista, René Ramos y el mangazo. Es un elemento más que en los torneos de selección alcanza su máxima expresión y es cuando mete más ruido. En los torneos de clubes existe también, pero pasa un poco más desapercibido. Por ejemplo, si al Madrid le pitan 2 penaltis en toda LaLiga, los aficionados de Barça y Atlético se ríen y viceversa. Si resulta que en las cinco últimas grandes ligas, solo a un equipo le han señalado menos, algo habrán hecho para que se los piten. En cambio con las selecciones no es así y ahí todo un país ruge, el último en hacerlo, Dinamarca. Las aficionados de todos los equipos se unen como un solo hombre porque el penalti ese únicamente se pita en Wembley. No hay un solo estadio del mundo donde se pueda pitar ese penalti, si no en uno inglés y más, en la meca que ellos consideran del fútbol, el nuevo Wembley. Y a Sterling, que es el tramposo oficial del Reino Unido, que se cae 10 veces en el área y 11 no son penalti, se lo pitaron. Estamos ante dos finales tremendas, Brasil - Argentina e Inglaterra - Italia, en Río y en Londres. Los visitantes lo tienen que bordar, los 90 minutos e incluso el descanso para salir vivos. Si lo bordan, ganarán porque no va a salir el árbitro con una cervatana, pero si no están muertos nada más empezar. Y si fuera en Buenos Aires o en Roma, exactamente igual. Es el mangazo permanente y no lo ha arreglado el VAR. Pasó antes en el 66, donde tangaron a Alemania en el viejo Wembley de una manera feroz, en Corea y en nuestro mundial con grandes mangazos a Yugoslavia y Honduras aunque no sirvieron para nada. Por tanto, el mangazo forma parte del fútbol, hay que admitirlo como tal y lo esperamos. Primero fue Dinamarca, ya se va olvidando porque vienen otros partidos, ¿Quién será el próximo mangado? El fútbol es pelota, once tíos, bla bla bla, ¡Y MANGAZO! "

En Inglaterra no se habla de la jugada

La polémica del penalti señalado en la prórroga del Inglaterra-Dinamarca, pasó por alto en algunos de los medios de comunicación más importantes de Inglaterra, focalizados más en el hecho de alcanzar su primera final en 55 años. La jugada provocó las protestas de los daneses y las quejas de su seleccionador en la rueda de prensa posterior al partido: "Ha sido un penalti que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro.



"Su partido más difícil del torneo les lleva hasta el día más grande en los últimos 55 años. Inglaterra está por fin de vuelta en una final, por primera vez desde 1966, en un día en el que los ecos de aquella jornada resonarán más fuertes que nunca", publicó el diario The Independent.



"Cuatro semifinales perdidas en la prórroga. La quinta, ganada. Los jugadores todos juntos, abrazados, cantando Sweet Caroline en frente de la pequeña parte de Wembley donde estaban sus seres queridos. El país amará esto. Este equipo, lo que representa, por lo que lucha. La resiliencia que han demostrado, remontando un gol en contra. La valentía de ganar un partido que tradicionalmente hubieran perdido", destaca el Daily Mail.

"Inglaterra está en la final, son las palabras más bonitas para escribir. Fueron el mejor equipo y llegaron a la final tras la definición de Harry Kane", dijo el periódico The Times.





Bonucci: "Jugar en casa de Inglaterra no nos da miedo"

Leonardo Bonucci, uno de los líderes de la selección italiana, aseguró este viernes que "jugar la final de la Eurocopa en casa de Inglaterra, en Wembley, no nos da miedo" y que están decididos a hacer algo "histórico".



"La posible victoria del domingo sería importante por el movimiento del fútbol italiano, por todos los jugadores, por la Federación, por todo lo que significaría tras unos años complicados", afirmó Bonucci en una rueda de prensa organizada desde Florencia, lugar de concentración de la selección azzurra.



"Nosotros solo pensamos en jugar al fútbol y en disfrutar", dijo Bonucci quitando hierro a el penalti concedido a Inglaterra en las semifinales contra Dinamarca, que calificó de "afirmaciones sin importancia".

Un Bonucci que también tuvo palabras de cariño para su compañero de equipo, el español Álvaro Morata, después del fallo en el último penalti en semifinales; "Siempre demostró personalidad y fuerza para sobreponerse a estas cosas"