Maldini, sobre el Manchester City: "Es el mejor equipo del momento"

Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis las diferencias entre el Manchester City actual con el de la temporada pasada, un "equipo mejor" modificado "con la llegada de Haaland".

"Bueno, pues llega la semifinal tan esperada de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. El City ha cambiado bastante – la llegada de Haaland modifica mucho la forma de jugar del equipo – sí es cierto que lo que tiene es el gran goleador que no tenía. La temporada pasada era un equipo que se movía de una forma muy coral y, en esta, los 35 goles en la Premier de Haaland eclipsan todo lo demás. Es un equipo que tiene muchos más registros porque jugar con Haaland le permite refugiarse más atrás. Esa forma de jugar no la tenía la temporada pasada y lo hace todavía más peligroso. De Bruyne y Bernardo Silva llegan en su mejor momento mientras que Grealish está en su mejor momento en el City. El ‘efecto Vinicius’ es lo que puede darle al Real Madrid la capacidad para eliminar el City. Vamos a ver si Guardiola es capaz y cómo va a intentar frenarle con muchas ayudas. El City es un equipo que intenta refugiarse un poquito más atrás como pasó en Múnich o busca dominar en tres cuartos de campo rival porque también tiene jugadores para ello. Es un equipo que combina muchas menos posesiones largas en campo rival que la temporada pasada. Veo ligeramente favorito al Manchester City. Es mejor que la temporada pasada. Es el mejor equipo del momento. Mucho que ver también el hecho de que la vuelta no se juegue en el Bernabéu".





Haaland celebra su gol histórico en la Premier (EFE)





La gran amenaza para el Real Madrid

El delantero noruego es el jugador que más goles ha marcado en Europa esta temporada, encabezando la clasificación de la Bota de Oro con 35 goles, y la Champions no iba a ser una excepción. Haaland es el 'pichichi' de esta edición de la Liga de Campeones con 12 goles, un registro que, a falta de mínimo dos partidos, es la séptima mejor marca en la historia de la competición.









El mejor partido del mundo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Considerada como final anticipada de la Liga de Campeones, se presenta en formato eliminatoria con el primero de dos apasionantes capítulos en un Santiago Bernabéu, donde aún resuenan los ecos de lo imposible del último precedente, el pulso entre el gran dominador de la competición, el Real Madrid con sus catorce 'orejonas', ante el favorito a tomar el testigo en el gran reto pendiente de Pep Guardiola.