Maldini: "Argentina y Brasil son las dos selecciones más poderosas del momento"

Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis cómo llegan Argentina y Brasil a la próxima cita mundialista de Qatar tras la jornada de compromisos internacionales.

"Quedan dos meses para el Mundial y hay mucho que analizar. Tenemos partidos de la Liga de Naciones en los que las selecciones en principio favoritas no están dando la talla, pero hemos visto el poder de Argentina y Brasil. Para mí las dos selecciones más poderosas del momento. Por varias razones. Son mis dos principales favoritas para ganar la Copa del Mundo. Neymar y Messi están en un momento excelente. Saben que el Mundial está muy cerca y he visto a los dos en un nivel altísimo. Además, Brasil tiene una capacidad defensiva magnífica con Tite y está consiguiendo juntar muy bien a Neymar con Vinicius. Esa pequeña sociedad que están armando está siendo devastadora. Después de lo que le he visto ahora mismo me parece la selección más poderosa. Defensivamente y ofensivamente. Le falta quizás un gran delantero centro. Argentina para mí sería la segunda. Ha encontrado a un gran Messi y, me parece muy importante, ahora es un equipo con Messi y no es el equipo de Messi. Argentina es un equipo capaz de jugar incluso sin que Messi brille al 100% en algunos partidos. Eso me parece fundamental. Ya no es tan Messidependiente".





Messi celebra uno de los goles ante HondurasCordon Press





Neymar, a la caza de Pelé

Después de golear a Ghana, Brasil se enfrenta a Túnez en París, en el último examen antes del Mundial de Qatar, con un Neymar en plenitud y en busca del récord de Pelé como máximo goleador histórico de la Canarinha.



El equipo de Tite, uno de los favoritos para la cita mundialista, que arranca el 20 de noviembre, mostrará una versión más comedida en el Parque de los Príncipes de París frente al "superataque" con cinco delanteros que pasó por encima del combinado ghanés (3-0).





La Argentina de Messi busca igualar la serie invicta de 35 partidos

La selección de Argentina disputará en Nueva Jersey ante Jamaica su último amistoso previo a definir la lista mundialista para Qatar 2022, con el gran objetivo de igualar la serie invicta de 35 partidos que mantienen España (2007-2009) y Brasil (1993-1996).



Después de su triunfo por 3-0 ante Honduras en Miami, la Albiceleste buscará otra presentación convincente con su capitán, Lionel Messi, como emblema y referente, tras convertir siete de los últimos ocho tantos de su selección.