Manolo Oliveros: "Xavi explota. No sirven para nada las reuniones arbitrales"

El Barcelona empató a cero en El Coliseum en un encuentro que terminó con un expulsado en cada equipo y que no se libró de la polémica arbitral. Manolo Oliveros, narrador de los encuentros del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza el partido y las palabras de Xavi en rueda de prensa.

"Es una vergüenza para LaLiga, así lo ha resumido Xavi Hernández, que ha sido expulsado durante el partido por la permisividad del árbitro. Dice que no sirve para nada la reunión con los árbitros, que intervendría el VAR menos y dice que se han equivocado en lo de las manos de Gavi. No era mano y por lo tanto era empujón a Araujo y podía haber sido penalti a favor del Barça.

Ha permitido muchas faltas al Getafe, en definitiva, ataques a LaLiga, también al colectivo arbitral, lamentable. Y después, sobre su juego, también ha dicho que no han estado demasiado bien en la primera parte, que han mejorado con diez en la segunda mitad. Es insuficiente este resultado, pero como digo, les fue suficiente el año pasado para empezar igual: Empatar a cero en la primera jornada y, al final, ser campeones de Liga"

Bordalás responde a las quejas de Xavi

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de empatar 0-0 ante el Barcelona, que la opinión de Xavi Hernández -declaró que el producto de LaLiga es una vergüenza y que no se vio un partido de fútbol en el Coliseum- es una forma de justificar el pinchazo de su equipo en el Coliseum "con un plantillón"

“Son opiniones y no creo que Xavi le haga un favor a nuestra Liga cuando presumimos que es una de las mejores del mundo. La grandeza del fútbol es que un equipo pequeño plante cara al Barcelona y pueda conseguir la victoria. No lo comparto y es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón. No lo comparto y no hace un favor a nuestra Liga”, dijo.

Preguntado por si el arbitraje pudo beneficiar al Getafe y por si las quejas de Xavi son justificadas, declaró no compartir “de ninguna manera” que se culpe a los colegiados cuando el que dirigió el Getafe-Barcelona -Soto Grado-, sacó muchas más tarjetas al conjunto azulón.

“No ha beneficiado a ningún equipo más que a otro. De hecho, la jugada más violenta del partido ha sido de uno del Barcelona. Lo dice para justificarse. No justificaría mi empate con el juego del rival. Es una gran falta de respeto”.

Asimismo, señaló estar muy “contento y satisfecho” con el gran partido que hizo el Getafe a pesar de las “adversidades” que tuvo su equipo ante un rival “con un potencial enorme”.

Cuarta visita seguida sin ganar en El Coliseum

El Barcelona comenzó la defensa de su título de la liga española con pinchazo ante el Getafe (0-0) en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido bronco, más que tenso, polémico hasta que acabó en el minuto 106 y con tres expulsados, el brasileño Raphinha y el técnico Xavi Hernández por el bando azulgrana y Jaime Mata en el cuadro madrileño.

Es el cuarto partido seguido en el feudo getafense en el que no gana el Barça. Ha perdido uno por 1-0 y ha cosechado tres empates sin goles. No marca a domicilio ante el Getafe desde septiembre de 2019, cuando venció por 0-2.

La intensidad, por momentos muy elevada, del equipo de José Bordalás cercenó la pretensión del Barcelona de acabar con esta racha, más cuando Raphinha fue expulsado antes del descanso por propinar un codazo al uruguayo Gastón Álvarez. Cayó en la trampa de la tensión el brasileño y lo pagó caro él y su equipo.