Carlos Miquel, tras el podio de Fernando Alonso en el GP de Baréin: "Alonso piensa en la 33"

Espectacular domingo el que se ha vivido en el mundo de la Fórmula 1 con el comienzo de una nueva temporada y que ha empezado con una gran carrera donde el piloto español Fernando Alonso ha conseguido el tercer puesto en su primera carrera con Aston Martin. Además, el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ha terminado en la cuarta posición.

Nuestro compañero Carlos Miquel, enviado especial de la Cadena COPE al GP de Baréin, analiza este Gran Premio en una nueva entrega de #TiempodeAnálisis.

"99. Es una auténtica pasada que tantos años después Fernando Alonso siga haciendo feliz a la gente con una carrera absolutamente excepcional en su debut con Aston Martin"

"Me quedo con la imagen del adelantamiento a Lewis Hamilton. No podía pasarle en recta, uno de los defectos del nuevo coche de Alonso es que no tiene mucha velocidad punta y lo que se ha inventado es un adelantamiento absolutamente magistral en la curva 10. Hasta el propio Hamilton le ha felicitado delante de las teles al acabar la carrera".

"Es un piloto fuera de clase, da igual los años que tenga, sigue estando al máximo nivel. La carrera se le ha complicado con una primera vuelta que no fue demasiado buena y en la que tuvo un toque con su compañero Stroll y luego le ha costado pasar a los Mercedes, hay que pasar a los Mercedes aunque no sean los mejores Mercedes de los últimos años y luego también ha pasado Carlos Sainz que tiene problemas con los neumáticos, los desgasta muchísimo su Ferrari y ese problema ya viene del pasado y lo tienen que arreglar en Ferrari porque sino van a sufrir. Tienen poderío a una vuelta, pero les falta chasis".

