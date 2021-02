Rubén Martín: "La pregunta es, ¿Vuelve a haber Liga?"

Rubén Martín, el narrador de los partidos del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis la derrota del Atlético de Madrid ante el Levante (0-2) en el Wanda Metropolitano. Los goles de Morales y De Frutos dejan al Atlético a seis puntos del Real Madrid, momentáneamente.

"Hace por lo menos dos meses que nos lo veníamos preguntando: ‘Llegará un momento de la temporada en el que diremos ¿hay liga?’, pues ese momento ha llegado y eso que el Atlético ha llegado a tener 9, 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el FC Barcelona, pero hoy, aquí, en ese estadio (Wanda Metropolitano) acaba de caer el Atlético de Madrid, segunda derrota de la temporada, ante el Levante, 0-2 con goles de Morales y de De Frutos. La primera derrota es contra el Madrid y a esta hora de la tarde todavía no han jugado in el Madrid ni el Barça. El Madrid juega hoy a las nueve de la noche contra el Valladolid y mañana lo hará el Barça contra el Cádiz. A esta hora la pregunta es ‘¿vuelve a haber liga?’ si serán capaces del Real Madrid y el Barça de acercarse. El Madrid se puede poner a 3 puntos con un partido más. Al Atleti le queda jugar contra el Athletic, aplazado por la nevada. Hoy el Atleti no ha jugado mal, no ha sido un equipo vulnerable en la segunda parte, sí en la primera, ha vuelto a encajar gol, lleva siete partidos consecutivos encajando, eso no había pasado nunca en los 90 años que lleva el Cholo. Esa es una de las grandes debilidades. Le ha ganado 0-2 el Levante, quizá no haya sido tan merecido. El Atlético ha tenido ocasiones de sobra para ganar. Un palo de Luis Suárez tras lanzar una falta, ocasiones clarísimas de Joao Félix o Lemar. La pregunta es si se vuelve a abrir la pelea por el título de liga".

Sin la pegada de meses precedentes ni la firmeza defensiva de toda la era Simeone, el Atlético de Madrid es un líder en duda, herido este sábado por el Levante y José Luis Morales para agitar la Liga en la misma medida que decae el equipo rojiblanco, que permitió el 0-1, reaccionó demasiado tarde y recibió el 0-2 de Jorge de Frutos cuando Jan Oblak subió al remate final.

No hay mejor ni peor síntoma que los resultados. El bloque de Diego Simeone ha pasado de lo primero a lo segundo con una rapidez imprevista. De sus 16 victorias en 19 jornadas a la única que ha festejado en cuatro citas, empatado por el Celta y por el propio Levante y superado por éste en el Wanda Metropolitano.

Morales celebrando el 0-1@LevanteUD

No caía allí el Atlético desde hace 27 partidos. Desde diciembre de 2019. Quizá no mereció perder, pero lo hizo. Y eso desata la inquietud. Son seis puntos sobre el Real Madrid y nueve, con un partido más, sobre el Barcelona. Hubo Liga antes y la hay ahora, entre otras cuestiones porque la caída defensiva del Atlético es visible. Su estructura, no hace mucho inaccesible, es más vulnerable que nunca en la era Simeone. Oculta en los últimos tiempos por su efectividad ofensiva, no hay evidencia más clara que el partido de este sábado.

Son diez goles ya en las últimas siete citas de la Liga. En las 16 anteriores encajó seis. En todo el primer tiempo, apenas contó en el otro área una volea de Luis Suárez, un trallazo de Giménez, un tiro de Hermoso o algún testarazo. Nada muy complejo para el portero Dani Cárdenas, inesperado titular en el Wanda Metropolitano.

Ni nada muy prometedor para el Atlético, que siente unas dificultades que antes, hace un par de meses, doblegaba con la contundencia de su fútbol, no sólo con la rotundidad de su pegada, de la que vive ahora el líder. Ahí, algunas decisiones de Simeone -o algunas bajas- influyen de forma determinante en las últimas citas. Marcos Llorente es esencial en el Atlético, pero mucho más por el medio o en el ataque que como improvisado carrilero, donde volvió a proponerle Simeone en el once. Lo rectificó, como otros aspectos.

Y el cambio es indiscutible, como también lo fue cuando acercó a Joao Félix a la portería contraria. Hasta entonces, al portugués no se le vio, en esa pelea que tiene con la elección correcta muchas veces de la jugada apropiada en el momento exacto, pero también enjaulado en las exigencias tácticas; a Correa menos aún, relegado por momentos a toda la banda derecha, cuando no parece el futbolista más acorde para esa misión; y Luis Suárez no dispuso de ninguna ocasión de verdad en 50 y tantos minutos...

Hasta que el delantero uruguayo estrelló un lanzamiento de falta en el poste, hasta que entre él, Marcos Llorente y Joao Félix relanzaron el partido y a su equipo para dirigirlo más cerca del gol. Fue entonces cuando el portugués falló lo que no se debe fallar dos veces, aunque una con la atenuante de la parada de Cárdenas, y fue entonces cuando el Levante tuvo más dudas que nunca. Le faltó pegada. Y cayó por 0-2 en el minuto 94, en un lanzamiento lejano de Jorge de Frutos con Jan Oblak en el otro área. La Liga exige más.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no buscó "excusas" a la derrota ante el Levante (0-2), la segunda en Liga de toda la temporada, y destacó el "segundo tiempo" de sus jugadores tras haber encerrado al cuadro granota con diez tiros entre palos y 25 en total.

"Uno busca encontrar situaciones positivas porque las tuvimos, pero no en el resultado que es lo más importante de este juego. El primer tiempo fue chato, lento, con pocas situaciones para los dos. Una para cada uno, quizá, con alguna insinuación, pero chato, sin vitalidad, sin velocidad, sin lo que se vio en el segundo tiempo", analizó el argentino.

"Hubo muchas apariciones por los costados, sostuvimos bien el ataque para seguir produciendo juego, generar desdobles, tuvimos situaciones de gol importantes pero ellos defendieron muy bien", dijo el 'Cholo', que enumeró alguna de las oportunidades más claras. "Lemar, abajo, el palo de Suárez y un montón de córners que pudimos haber aprovechado mejor".

En este sentido, el técnico colchonero admitió que "el resultado no es bueno", pero destacó "el segundo tiempo". "Me quedo con muchas cosas, mejora del ritmo, aparición de Dembélé, la de Mario Hermoso, la recuperación de Lemar, me quedo con todo esto...", sentenció.

"Cuando uno logra el objetivo tiene que saber que es mucho más importante el recorrido. Para llegar a esa meta hay muchas estaciones con obstáculos, suerte, mala suerte, buen juego, malo, y ese camino tenemos que recorrerlo. Si lo sacamos adelante lo disfrutaremos mucho más. Tendremos obstáculos y habrá que superarlos de la mejor manera", agregó.

En relación a las otras derrotas de la temporada, contra el Bayern en Champions y ante el Real Madrid en Liga, el preparador atlético aseguró que hay diferencias. "Contra el Bayern creo que hicimos un buen partido, en Madrid tuvimos un mal primer tiempo y hoy volvimos a repetir esa situación. En la segunda parte nos mostramos tal y como estamos transcurriendo en este torneo. Estamos en el camino para lograr esos objetivos. A seguir partido a partido como hemos hecho siempre", dijo.

"No busco excusas, el equipo tuvo las herramientas y nosotros somos quienes tenemos que dárselas esté quien esté (en el terreno de juego). No tengo ninguna duda de que los campeonatos son siempre iguales: momentos, dificultades, obstáculos... pero para todos. Aquellos que son fuertes en la dificultad son aquellos que tiene más posibilidad de conseguir el objetivo", finalizó Simeone.