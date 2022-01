Rubén Martín: "Simeone tiene que corregir la mala racha si quiere acabar entre los cuatro primeros"

Rubén Martín, narrador en 'Tiempo de Juego', se pasa en un nuevo video de 'Tiempo de Analisis' para analzar la situación en LaLiga de Villarreal y Atlético de Madrid, después del empate (2-2) que contó en COPE entre los dos equipos desde La Cerámica. El partido que cerraba el fin de semana nos dejó cuatro goles, entre ellos el mejor gol de la jornada marcado por el delantero rojiblanco, Ángel Correa.

"Empate a dos en el marcador entre el Atlético de Madrid y el Villarreal. Un Atlético de Madrid que llegaba a la cita, si ganaba se hubiera puesto tercero, hubiera saltado a la tercera plaza en LaLiga Santander del Betis, un Villarreal que si hubiera ganado el partido, y por eso parece que no les sirve a ninguno de los dos este resultado. Si hubiera ganado este partido se hubiera metido de lleno poniéndose a un punto de la pelea por la Champions. Sin embargo, este empate a dos parece que deja quizás insatisfechos a los dos. Un Atlético de Madrid que salió sin querer tener la pelota como si fuera el equipo al que no le fuera tanto en juego y un Villarreal que salió dominador del partido. El Atlético de Madrid con el 2-1 es cuando tuvo los mejores minutos de partido, queriendo dominar el balón, queriendo jugar en campo contrario y queriendo ser en definitivamente un equipo, lo que no había sido en este momento que era un equipo valiente intentando llevarse el partido. El Atlético de Madrid tiene futbolistas de tanta calidad que es capaz de ganar incluso partidos que no lo parecería que lo mereciera por el juego, pero al Atlético de Madrid hoy no le llegó, no le bastó con los cambios de Koke, de Joao Félix, que mejoraron el juego de un equipo que venía de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero que no olvidemos que en los últimos seis partidos en Liga lleva cuatro derrotas, un empate y una victoria. Esa es una racha que el Cholo aparte de cerrar la puerta debe corregir si quiere aspirar a estar entre los cuatro primeros a final de temporada".

Kondogbia rescata un punto para el Atlético ante el Villarreal en un intenso duelo

El Atlético de Madrid y el Villarreal se tuvieron que conformar con un empate (2-2) en la jornada 20 de LaLiga Santander celebrada en el Estadio de La Cerámica, un choque intenso y vibrante que repartió un punto para cada equipo, insuficiente en sus aspiraciones por la zona alta de la tabla.

Los de Diego Pablo Simeone se adelantaron con un gol de 50 metros de Correa, pero los de Unai Emery demostraron mucho fútbol para dar la vuelta al partido. El Atlético dio un paso al frente con los cambios y reaccionó en la segunda parte siendo protagonista, en un combate igualado que mantiene a los madrileños en cuarta posición con 33 puntos. El 'submarino' se queda octavo con 29.

La calidad de Correa y uno de los goles del año dio por momentos un ambiente festivo a los rojibblancos, pero el dominio y la verticalidad amarilla depararon un ambiente mucho más hostil. El equipo de Emery mandó de inicio y fue inclinando el campo hacia la meta de Oblak cuando apareció el menudo argentino visitante.

En una circulación de balón, Parejo arriesgó demasiado, Correa cortó el balón, miró a portería y, al ver a Rulli adelantado, le pegó desde casi el punto de saque de centro para hacer el 0-1 con una obra de arte. El Atleti se replegó pensando en la contra y el Villarreal no cambió su guion buscando dominar cada vez más. Con movilidad y cambios de posiciones, los locales no tardaron en tener sus ocasiones, con un balón al palo de Aberto Moreno. Después, una mano de Lemar supuso la opción desde el punto de penalti para Gerard Moreno, pero Oblak le detuvo el lanzamiento. En el rechace, Parejo ganó a Felipe y mandó el balón a la red con el costado, pero en el VAR avisaron de una mano del madrileño.

Los jugadores del Villarreal y del Atlético de Madrid abandonan el césped de La Cerámica | EFE





El partido no daba tregua y requería de microscopio casi para ver esa acción que había supuesto el 1-1 por momentos. La tecnología se puso exquisita pero el Villarreal siguió a lo suyo para conseguir empatar finalmente a la media hora con un acertado Pau Torres, atento a un balón repelido por Oblak. Trigueros tuvo una más y el Atleti sufrió para mantener el vendaval amarillo.

La segunda parte estuvo más igualada. Los de Simeone se propusieron crecer desde la defensa, frenar la sangría por distintos frentes, y lo hicieron por momentos. Sin embargo, en un patadón y dos toques, una jugada que parecía inofensiva, Alberto Moreno se plantó delante del meta visitante para hacer el 2-1 cerca del 60'.

Ahí pareció entender el 'Cholo' que tenía que pelear con sus armas al 'submarino' y metió calidad y presencia en el centro del campo para tomar el control. Lemar pasó a jugar por dentro y Joao Félix y Koke cambiaron el sistema de un Atlético que dejó de esperar para ir al ataque. La recompensa llegó rápido con el 2-2 de Kondogbia y el Villarreal pasó a sufrir sin balón.

Simeone: "Estoy en la búsqueda de mejorar las cosas buenas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que enfrentarse al Villarreal siempre es "un partido difícil" y no quiso entrar a valorar cambios de sistemas, sino que se mostró centrado en su búsqueda de "mejorar las cosas buenas" que ve en el equipo tras el 2-2. "Un partido difícil, el Villarreal es de los equipos que mejor juega de la Liga. Encontramos el gol, la situación más clara del partido para el 2-0, y a partir de ahí empezaron a crecer, tuvieron el empate y se pusieron en ventaja", dijo en rueda de prensa.

"A partir de ahí, el Atlético de Madrid fue otro equipo y pudo llevarse un partido que siempre es complicado, que nos deja cosas buenas y cosas para corregir", añadió un Simeone que fue preguntado en varias ocasiones por su cambio de idea en el segundo tiempo. El 'Cholo', que ya explicó ante el Rayo que los sistemas los marcan los jugadores, valoró la dificultad que puso el rival y la mejoría que dieron Koke y Joao Félix entrando en el segundo tiempo. "En el primer tiempo estábamos en ventaja y como estábamos tuvimos el 2-0. Nos presionaron muy bien, el Villarreal lo hizo muy bien. El equipo estuvo más suelto en el segundo tiempo tras el 2-1", dijo.

"Venimos luchando para mejorar nosotros y en estos tres partidos hicimos muchas cosas buenas, y estoy en esa búsqueda de mejorar las cosas buenas que veo en el equipo. Enfrentábamos a un equipo muy bueno y logra desnudar a los equipos. Entraron Koke, Joao y Vrsaljko muy bien, le dio energía y dinamismo al equipo", terminó.