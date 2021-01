Manolo Oliveros: "Qué bonita es Sevilla pero qué maldita es en las finales para el Barça"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la dura derrota del Barcelona ante el Athletic de Bilbao 2-3 en la final de la Supercopa de España jugada en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

"Qué bonita es Sevilla pero qué maldita es en las finales para el Barça. La final de Copa del Rey frente al Valencia de Marcelino y hoy, frente al Athletic de Marcelino, ha caido merecidamente; igual que el otro día se mereció más la Real Sociedad. Es el Barça de esta Supercopa, que además se ha desgastado, que estaba medio lesionado Messi y que ha visto que le han expulsado por quitarse de en medio a Villalibre en el minuto 120. Ahora, a rehacerse frente al Cornellá y en LaLiga, que estaba muy bien, vamos a esperar al Elche y al Athletic, en el último partido de este mes. Feliciades al Athletic y el Barça, muy irregular, a ver si se se recupera del partido que ha sido un desgaste, un hándicap y una tristeza para la afición del Barça que todavía no tiene presidente".

Messi tras el final del partido(Foto - David Ramos / Getty)

El Athletic, Supercampeón de España

Un espectacular gol de Iñaki Williams a los tres minutos del inicio de la prórroga devolvió la gloria al Athletic, que se hizo con la tercera Supercopa de España de su historia tras derrotar por 3-2 al Barcelona en la final disputada en el estadio sevillano de La Cartuja que acabó con la expulsión de Leo Messi por agresión a Asier Villalibre. Williams enganchó un magnífico disparo nada más entrar al área que fue a la escuadra contraria de la portería defendida por el alemán Marc Andre Ter Stegen. El balón tocó en la madera y entró de forma irremisible. Fue el tanto que desniveló definitivamente la balanza en una final emocionante y bonita, en la que el Athletic, pese a ser superior al Barcelona en diversas fases, se vio dos veces por detrás en el marcador por dos tantos del francés Antoine Griezmann (m.40 y 77).

Final de la Supercopa de España en el Estadio de La Cartuja de Sevilla entre Athletic Club y FC Barcelona.Pablo García/RFEF

En la primera ocasión respondió rápidamente por medio de Óscar de Marcos (m.42) y cuando la final parecía definida, Asier Villalibre, que acababa de reemplazar a Raúl García, forzó la prórroga al rematar en el minuto 90 un lanzamiento de falta de Iker Muniain. El equipo de Marcelino García Toral encontró la recompensa a su planteamiento y a su esfuerzo con el tremendo disparo de Iñaki Williams. Incluso Unai Núñez tuvo la opción del cuarto tanto pero no llegó al rematar en el minuto 105 y en el 113 se molestó con Mikel Vesga.

El Barcelona trató de evitar la derrota. Griezmann, ya en el segundo periodo del tiempo adicional, disfrutó de una gran ocasión (m.111), pero, con su pierna mala, la derecha, remató fuera. Debido a la frustración, el argentino Leo Messi, que definitivamente pudo jugar, fue expulsado en el minuto 120 por una agresión sin balón a Villalibre.

Koeman: "Estoy triste, al fútbol se juega para ganar títulos"

Ronald Koeman, entrenador neerlandés del Barcelona, ha definido como "un partido muy disputado" la final de la Supercopa perdida este domingo (2-3) frente al Athletic en Sevilla y aunque está "triste" porque "al fútbol se juega para ganar títulos", indicó que "no hay tiempo para venirse abajo".

Koeman admitió que resultado "muy complicado ganar" cuando un equipo se adelanta "por dos veces" y el rival "empata justo antes del descanso" y "casi en el minuto 90", dos goles que llegan motivados por "fallos" que lo han llevado a expresar la necesidad de "mejorar en defensa" y ser "más contundente en el área".

El técnico barcelonista explicó que su trabajo consiste en "dar el máximo, no es bueno o malo por ganar o perder", aunque admitió que esta derrota "ha sido muy dura" pero no supone "un paso atrás" en la progresión del equipo, pues espera que demuestre "que va por el buen camino".

Ronald Koeman, que se negó a comentar la expulsión de Leo Messi porque es "mejor no hablar de los árbitros", explicó la decisión de alinear a su capitán pese a la lesión que arrastraba, ya que él "sabe si está en condiciones o no de jugar. Dijo que estaba para jugar y ha hecho el máximo".

Griezmann se confiesa "jodido, enfadado y molesto" por la derrota

El delantero francés Antoine Griezmann, autor de los dos goles de su equipo en la final de la Supercopa perdida por el Barcelona (2-3) este domingo en Sevilla frente al Athletic, admitió que está "jodido, enfadado y molesto" por la derrota.

Griezmann explicó, en declaraciones a 'Vamos' Movistar, que "perder una final" le genera "todo tipo de malos sentimientos" y alabó al Athletic al recordar que "los equipos de Marcelino (García Toral) presionan muy bien", pero también achacó la derrota a "errores en la estrategia que habrá que trabajar durante la semana".

"No sé si hemos defendido mal estas jugadas, pero son detalles importantes para ganar los partidos. No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido", concluyó el internacional galo.