Manolo Oliveros: "Piqué y Koeman todavía tienen esperanzas, pero la Liga se escapó ante el Granada"

El encuentro por el liderato tuvo una parte para cada equipo. El narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado en Tiempo de Análisis el empate entre Barcelona y Atlético de Madrid que arroja más incertidumbre a la carrera liguera.



"Partidazo el que hemos vivido esta tarde aquí en el estadio del Barcelona con empate a cero en el marcador. Desde el punto de vista del Barça ha estado peor en la primera parte, ha sido dominador el Atlético de Madrid; ha podido marcar incluso pero ha salvado Ter Stegen. En la segunda mitad, el Barça ha tenido oportunidades. Por lo demás, como digo meritorio el empate del Atlético de Madrid que le mantiene vivo en la Liga. El Barça, ya sé que ha perdido muchos puntos a lo largo de la temporada, pero en esta recta final lo que no podía pasar es lo del otro día perdiendo en casa ante el Granada. Ahí se le escapó la Liga y parece prácticamente imposible a pesar de que Piqué, Koeman todavía tienen esperanzas de agarrarse al carro de la Liga. Empate a cero en el marcador que hemos vivido con muchísima emoción entre el Barça y el Atlético de Madrid".

"La Liga sigue estando abierta"

El jugador del Barcelona Gerard Piqué aseguró que "la Liga sigue estando abierta" tras empatar con el Atlético de Madrid (0-0) en el Camp Nou, pero reconoció que no tiene "una bola de cristal" para saber si podrán arrebatar el título al Real Madrid, el único equipo que depende de sí mismo para levantar el trofeo.



"Esperábamos ganar pero seguimos vivos, creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido más ocasiones, las más claras, y no ha podido ser. Sabemos de la situación, ahora no dependemos de nosotros pero visto lo visto esta temporada, la Liga sigue estando abierta. Tres partidos son muchos, hay que ir el martes a ganar y los dos restantes, lo mismo", dijo Piqué en declaraciones a Movistar.

"El título sigue siendo posible"

El segundo entrenador del Barcelona, Alfred Schreuder, aseguró que el título de LaLiga "sigue siendo posible" tras el empate contra el Atlético de Madrid (0-0), que deja a los azulgranas a expensas de un tropiezo tanto de los rojiblancos como del Madrid.



"Sigue siendo posible, pero por supuesto sabemos que tienen que fallar los otros equipos. Nos tenemos que concentrar contra el Levante y veremos qué hace el Madrid contra el Sevilla", explicó en una rueda de prensa a la que acudió en sustitución del sancionado Ronald Koeman.