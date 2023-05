Manolo Lama: "Lo peor, lo de Camavinga; lo mejor, dar descanso a titulares"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid para Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis el triunfo por la mínima del Real Madrid ante el Getafe (1-0), gracias al gol de Marco Asensio en la segunda parte. El balear logró un gran gol con la zurda en la frontal para desatascar un partido en el que la mente estaba claramente en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, ante el Manchester City.

"Un día más en la oficina, un partido de trámite para el Real Madrid, un partido donde el que se jugaba realmente algo era el Getafe, que intentó sacar un puntito, pero el Madrid chutó una vez a portería y marcó un gol. Eso es lo que tienen los equipos que tienen pegada. ¿Lo peor? Camavinga. Esperemos que no tenga nada y que esté en condiciones de poder jugar en el Etihad el próximo miércoles. ¿Lo mejor? Que Ancelotti ha dosificado a sus jugadores, le ha dado descanso a los titulares, que ha hecho que Modric, Kroos, Vinicius... tengan algunos minutos para soltar piernas, pero que piensen ya en el equipo de Pep Guardiola. El partido de hoy, desde luego, no recomiendo a nadie que lo vea si es que no lo ha visto. Cuidaros"

Camavinga sufre un esguince de rodilla

La primera exploración que realizó el cuerpo médico del Real Madrid al francés Eduardo Camavinga, tras pedir el cambio por sufrir una dura entrada en la recta final del partido ante el Getafe, determinó que sufre un esguince en la rodilla izquierda, como informaron a EFE fuentes del club blanco.

Camavinga será sometido el domingo a una resonancia magnética que confirmará el alcance exacto de la lesión y si tiene opciones de jugar el miércoles en el Etihad ante el Manchester City el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

Informa @AranchaMOBILE



@Camavinga sufre un esguince leve de rodilla



A falta de los resultados de la resonancia de mañana, podría jugar el miércoles sin problemas

La sensación dentro del vestuario madridista es "optimista" y a falta de la confirmación médica oficial con las pruebas del domingo, la primera impresión tras la exploración en el vestuario del Santiago Bernabéu no es alarmante, como mostró Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti: "Camavinga entrenará el lunes sin problema"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que, a pesar de que el francés Eduardo Camavinga se retirase del terreno de juego con molestias en la rodilla izquierda por, según las primeras exploraciones, un esguince, este "entrenará el lunes sin problema" y podrá llegar a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City que se disputa el miércoles.

@MrAncelotti, en rueda de prensa:



"Todos los entrenadores se quejan del calendario. Todos"



"Creo que alguien tiene que hacer algo en el futuro"

"Ha tenido una torsión de rodilla, pero solo un golpe; nada más. Va a recuperar muy pronto; mañana descansará y desde el lunes entrenará sin problema", dijo en rueda de prensa.

"La rodilla está estable. Ahora le molesta un poco, pero lo más importante es la estabilidad y la tiene 100%. Le molesta un poco la parte interior, pero no es nada", completó.