Manolo Lama: "¿Sergio Ramos está peor que alguno de los cinco centrales que va a llevar Luis Enrique?"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid y de la selección española, habla en 'Tiempo de Análisis de la lista que ofrecerá Luis Enrique este viernes para anunciar los jugadores que irán convocados para el Mundial de Catar que da comienzo el 20 de noviembre. Lama señala los futbolistas con los que no cuenta el seleccionador nacional y que, presumiblemente, no estarán en esa lista que conoceremos este viernes a partir de las 12.30 horas y que se podrá seguir en COPE.

"Acertar 26 es difícil, pero más o menos todos vamos a estar de acuerdo en 23 o 24. Luis Enrique tiene la decisión pero ¿no se merece Kepa estar entre los tres mejores porteros de este país?, ¿pensáis que Sergio Ramos está peor de alguno de los cinco centrales que va a llevar?, ¿no tienen Canales y Fabián sitio en este equipo, ni talento, fútbol y titularidades para poder ser llevados?, ¿no valen los goles y el fútbol de Aspas?, y Ansu Fati, espero que vaya porque tiene duende y magia y de eso estamos muy necesitados. el resto, estamos todos de acuerdo".

Las dudas de la lista de Luis Enrique

Con un número que el seleccionador aún no ha desvelado, 25 o 26 futbolistas, con un bloque fijo con el que acarició la final de la pasada Eurocopa o la conquista de la Liga de Naciones, pero con varias incertidumbres por despejar en nombres como Íñigo Martínez, Sergio Ramos, Marcos Alonso, Ansu Fati o Gerard Moreno y un nuevo nombre planeando como el de Alejandro Balde, llega el día señalado con la lista de Luis Enrique Martínez para el Mundial de Qatar.



A las 12:30 (11:30 GMT) del viernes se conocerán los elegidos. Los futbolistas no lo saben. Luis Enrique no llama a ninguno previamente. Se interesó hasta el último momento por el estado de uno de sus fijos, Mikel Oyarzabal, que no llega a tiempo para la gran cita. El resto se enterará a la vez que todo el país. Cada demarcación presenta nombres que dan forma a un bloque sólido, con plaza asegurada, pero la presencia de un mayor número de convocados aumenta las opciones de sorpresas.



UNA PORTERÍA SIN DEBATES



Desde que Luis Enrique decidió el relevo de Unai Simón por David de Gea y el posterior paso de dejar de llamar al portero del Manchester United, no existe debate alguno en la portería de la selección. Robert Sánchez y David Raya completan cada convocatoria.



Conscientes de su rol, con Unai como indiscutible y portero de España en el Mundial de Qatar pese a que el seleccionador habitualmente repite en sus comparecencias que dispone de tres guardametas del mismo nivel en los que confía por igual. La mejoría de Kepa Arrizabalaga en el Chelsea le introdujo en la lista previa, pero sus opciones son menores para entrar en la definitiva.

Unai Simón trabaja al margen por unas molestias en el hombro derecho.Cordon Press



EL REGRESO DE LAPORTE EN DEFENSA



Aymeric Laporte heredó el liderazgo de Sergio Ramos y regresa tras superar las lesiones que le han impedido jugar con España desde el pasado mes de marzo. Como compañeros en el centro de la zaga son fijos Pau Torres y Eric García.



El abanico para completar los cuatro o cinco centrales que decida Luis Enrique pasa desde lo mas reciente, Hugo Guillamón, a jugadores que aparecen y desaparecen en función de su estado, Diego Llorente o Íñigo Martínez, hasta los que parecía que ya no tenían opciones: el regreso de Sergio Ramos.



Tras 180 internacionalidades, su cuenta se detuvo en marzo de 2021 en una concentración a la que llegó lesionado y el seleccionador se sintió engañado por su rendimiento en un empate ante Grecia. En el PSG ha puesto fin a un calvario de lesiones y ha recuperado su identidad para aspirar al "sueño" que, dijo, supondría volver a la selección en un Mundial.

Eric García, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.EFE



En los laterales, aparentemente hay menos debate si el seleccionador mantiene su criterio reciente, con Dani Carvajal y César Azpilicueta para la banda derecha más Jordi Alba y José Gayá para la izquierda, pero la progresión del joven Balde en el Barcelona de Xavi Hernández y el gusto de Luis Enrique por apostar por el descaro de los jóvenes que se instalan rápido en la elite presenta una de las dudas por despejar.



Descartado quedó Sergio Reguilón, que acaba de reaparecer tras muchos meses de inactividad y menos opciones tienen jugadores como Marcos Alonso, Cucurella, Sergi Roberto y Pedro Porro.



LA ÚLTIMA GRAN CITA DE BUSQUETS



El ciclo de Sergio Busquets se cierra en Qatar como único representante de los campeones del mundo de 2010. El timón de Luis Enrique junto a Rodri, dos pilares básicos como Pedri y Gavi. Lo era Koke Resurrección, que acaba de regresar tras una lesión y también apuntan a la convocatoria Marcos Llorente, por su polivalencia, y Carlos Soler.



El buen rendimiento en LaLiga de Brais Méndez o Mikel Merino en la Real Sociedad les mantiene con opciones de ser novedad respecto a las últimas listas de Luis Enrique. Pablo Fornals es candidato. Han perdido la confianza del asturiano Thiago Alcántara y Fabián Ruiz. El debate popular apunta a Sergio Canales, aunque la realidad es que no juega como internacional desde marzo de 2021.



LA VARIEDAD DE PERFILES EN LA DELANTERA



Aunque la lesión de Gerard Moreno, que acaba de reaparecer en el Villarreal y la situación sin poder jugar de Raúl de Tomás tras su salida del Espanyol al Rayo, han dejado a Luis Enrique con un solo '9' puro, Álvaro Morata, y una decisión por tomar con Borja Iglesias, la delantera es la zona donde más opciones dispone Luis Enrique, con variedad de perfiles que enriquecen su tridente habitual.



Se recupera a tiempo para el Mundial Dani Olmo y la mejoría de Ansu Fati invita a pensar que estará entre los elegidos. Pablo Sarabia es intocable, como Ferran Torres. El gran momento de Marco Asensio, a quien el seleccionador llamó cuando su protagonismo era menor en el Real Madrid, le da todas las opciones de ser citado. Y la necesidad de un jugador que encare y se marche en el regate aumenta opciones al último en llegar, Nico Williams. El damnificado sería Yeremy Pino. Con Iago Aspas no hay debate en la selección y una sorpresa sería la llamada de Ferran Jutglà.