Manolo Lama: "El Real Madrid habla inglés con Lord Bellingham"

El Real Madrid venció al Almería a domicilio, tras remontar el tanto inicial del Arribas. Bellingham anotó los dos goles que remontaron el partido, mientras que Vinicius sentenció el partido con un golazo. El narrador habitual de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, Manolo Lama, se ha pasado por el Tiempo de Análisis para analizar la victoria madridista y el gran partido de Bellingham.

"Lord Bellingham ha puesto líder al Real Madrid, o si ustedes lo prefieren, Sir Bellingham ha demostrado que el Real Madrid ha invertido bien pagando por él más de 100 millones. Es un futbolista completo, un trescuartista con una calidad increíble y, sobre todo, con una llegada que ahora necesita el equipo de Ancelotti.

Ha metido tres goles en dos partidos, pero sobre todo, cómo asoma, cómo aparece y cómo sorprende en el área. Es verdad que el Madrid necesita un 'nueve' y que ficharía con los ojos cerrados a Kylian Mbappé, pero también es verdad que lo de Bellingham es un auténtico escándalo.

Hay que decir que hoy el Madrid ha ganado,pero también ha sufrido. Al igual que en Bilbao no sufrieron, hoy sí. Han concedido demasiado. Lunin ha estado espectacular con algunas manos realmente prodigiosas. Papelón para Ancelotti en Balaídos: Kepa o Lunin. Pero hoy el Madrid habla en inglés. Y ese inglés es Lord Bellingham".

Bellingham: "Soy diez veces mejor jugador en el Real Madrid"



Jude Bellingham, autor de un doblete en el Real Madrid en el triunfo en Almería y máximo goleador con tres tantos en dos partidos del equipo de Carlo Ancelotti, aseguró que es "diez veces mejor jugador" en su nuevo equipo, absorbiendo "como una esponja" de sus compañeros.

"Soy diez veces mejor jugador que la temporada pasada. Estoy cómodo con estos jugadores, rodeado de ellos soy como una esponja, absorbiendo de mis compañeros. Por eso estoy tan bien, quedan muchos partidos, tengo que seguir creciendo y aportando", dijo a Real Madrid Tv.

"Estoy muy contento pero lo más importante es jugar bien y aportar. Sé que llegaré y que mis compañeros me buscarán pero no se trata de goles, aunque esté encantado de marcar, lo importante es ayudar al equipo a ganar", añadió.

En su primera remontada como jugador del Real Madrid, recordó Bellingham lo que veía a distancia y resaltó la tranquilidad que sintió en las caras de sus compañeros, convencidos de que darían la vuelta al partido.

"Lo que más me gustó fue la remontada. A muchos equipos le cuesta si encajan pronto, a nosotros no. Encima jugando bien, sin caer en pánico y haciendo que al final fuese un partido cómodo", analizó.

"He visto muchas veces de pequeño en la tele las remontadas. Recuerdo pensar, no vana ser capaces, y remontaban. Ahora, aquí estoy viviendo esta experiencia. Hay como una serenidad y nunca piensas que vamos a perder, ves las caras de mis compañeros y no hay ansiedad, saben que van a remontar", añadió.

Por último, agradeció el cariño que recibe del madridismo. "Espero que estén disfrutando de como juego. Me encanta jugar para ellos y da igual el resultado que hay que darles muestras de cariño. Si están contentos ellos, lo estamos todos. Estoy encantado de como me han recibido. Quiero seguir dándoles alegrías", sentenció.

Vinícius: "Ojalá sea mi conexión con Bellingham como con Karim"

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, deseó que la conexión que comienza a generar con la gran sensación del inicio de curso madridista, el inglés Jude Bellingham, sea "como con Karim" (Benzema), y se mostró feliz tras marcar su primer tanto del curso en el triunfo en Almería (1-3) en la segunda jornada de LaLiga.

"He tenido un poco de suerte pero estoy muy contento con mi primer gol de la temporada. Ojalá sea el primero de muchos", deseó en Real Madrid Tv. "Ojalá que mi conexión con Bellingham sea como con Karim, que hubo muchos goles y muchas asistencias", añadió.

Feliz por el pleno de triunfos del Real Madrid y el buen inicio de LaLiga EA Sports, Vinícius se quedó con el compromiso que mostraron para dar la vuelta al partido en Almería.

"Hemos estado muy bien desde el principio. Encajamos el gol pero seguimos con el mismo ritmo del último partido y eso es importante al inicio de la temporada porque es complicado para los rivales".

"Tenemos que seguir así porque es importante ganar para tener muchos éxitos esta temporada. Lo mejor que hemos hecho ha sido la presión y el alto compromiso de todos", sentenció.