Manolo Lama: "Hemos demostrado que podemos pelear esta Eurocopa"

Manolo Lama, narrador de los partidos de la selección española en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis el triunfo del equipo de Luis de la Fuente contra Georgía. La seleción ha conseguido su segunda victoria en el camino hacia la Eurocopa, con una gran actuación de Álvaro Morata. El delantero español y capitán de la selección se ha convertido en el quinto máximo goleador histórico de España, gracias a su hat-trick, con 33 goles. El otro nombre del partido, fue sin lugar a dudas, Lamine Yamal. El extremo del Barcelona en su primer partido con España anotó el séptimo y último gol de del encuentro, convirtiéndose en el goleador más joven en toda la historia de la selección.

"Hoy los aficionados de la selección española tienen que estar contentos, porque vaya recital ha dado "La Roja" de Luis de la Fuente. No solamente hemos ganado, no solamente hemos jugado bien, si no que además hemos goleado y fuera de nuestro campo. Con esta victoria podríamos decir que España ya tiene medio billete comprado para estar en la Eurocopa de Alemania.

Además, con Luis de la Fuente, tras ganar la Liga de las Naciones, el equipo se va asentando en la idea que tiene el seleccionador. Si hay que tener el balón se tiene, si hay que correr se corre, si hay que jugar directo se juega. Tenemos versatilidad y variantes para intentar demostrar que vamos a pelear esta Eurocopa con todas las ganas. Individualmente todos muy bien, pero un tío que mete tres goles como Álvaro Morata, que se pone quinto en la lista de goleadores, se debe llevar el premio al MVP del partido, pero lo más grande es que tras la tormenta que hay en la Federación, una victoria te da mucha calma"

España logra su mayor goleada fuera de casa desde septiembre de 2017

La selección española, que se ha impuesto a Georgia por 1-7 en Tiflis en partido de clasificación para la Eurocopa 2024, ha logrado su mayor goleada fuera de casa desde el 5 de septiembre de 2017, cuando se impuso a Liechtenstein en Vaduz por 0-8.

En aquella ocasión el encuentro correspondía a la fase previa del Mundial de Rusia 2018. Por el equipo que dirigía Julen Lopetegui marcaron Sergio Ramos, Álvaro Morta (dos), Isco Alarcón, David Silva, Iago Aspas (dos) y Goppel, en propia meta.

En otras tres ocasiones la selección española ganó por seis goles de diferencia como visitante, por 0-6, dos veces a San Marino, el 5 de junio de 1999 y el 13 de octubre de 2005, y frente a Azerbaiyán, el 9 de junio de 2009.

Morata logra su primer triplete con España

Álvaro Morata logró este viernes ante Georgia su primer triplete con la selección española, el segundo en su carrera como futbolista, y está a solo dos tantos de convertirse en el cuarto goleador histórico del equipo, un puesto que ahora ocupa David Silva.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El delantero del Atlético de Madrid había anotado tres goles en un mismo partido cuando militaba en el Chelsea y lo logró ante el Stoke City en un encuentro de la Premier League celebrado en septiembre de 2017.

Morata ya suma 33 dianas con la selección española, lo que le sitúa en quinto lugar de los goleadores históricos, a tan solo dos de David Silva. Los tres primeros futbolistas de dicha lista son David Villa, Raúl González y Fernando Torres, con 59, 44 y 38 tantos, respectivamente.