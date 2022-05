Manolo Lama: "No le busquen explicaciones técnicas, tácticas, futbolísticas... es el Real Madrid"

El Real Madrid disputará la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo en París después de remontar en la prórroga al Manchester City (3-1) para dejar un global de 6-5 que le permite clasificarse para la decimoséptima final de su historia, la quinta de la última década.

Tras acabar el partido, Manolo Lama, desde el Bernabéu, ha valorado la histórica remontada del equipo blanco en Tiempo de Análisis.

"No le busquen explicaciones, ni técnicas, ni tácticas ni futbolísticas, es el Real Madrid. Un equipo que en el minuto 89 estaba eliminado, deprimido, muerto y sepultado siempre volvió a tirar de la épica, de la magia y del Bernabéu. Acuérdense lo que les digo muchas veces, hay que esperar 15 minutos para que acabe el partido para decir que los blancos están derrotados. En el 89' pusieron el 1-1 y en el 91' forzaron la prórroga, marcó Benzema el 3-1 y colorín colorado, el partido se ha acabado. ¿Por qué? Sin Modric, sin Kroos, sin Casemiro, sin Benzema... El Madrid tiene algo. Escudo, carácter, historia o camiseta. No se lo puedo explicar pero es una realidad que el Madrid estará en París. ¿Por qué? Por suerte, por fútbol, por historia... No lo sé, pero estará en París."

El Real Madrid jugará la final de París tras obrar un nuevo milagro



El Real Madrid engrandeció su leyenda europea este miércoles tras clasificarse para la final de la Liga de Campeones, que se disputará en París el 28 de mayo, después de remontar al Manchester City (3-1) en un partido épico que resolvió en el tiempo de prórroga con un Santiago Bernabéu entregado en una de sus grandes noches.

La empresa se había oscurecido con el gol de Riyad Mahrez a falta de cuarto de hora para el '90. Todo estaba en contra, incluso Courtois tuvo que sacar una mano prodigiosa para evitar el 2-0. Eso sí, nadie enfiló el Paseo de la Habana antes de tiempo. Todo el público aguardó en su asiento esperando a que la historia cambiase. Había antecedentes.

Rodrygo empató el partido en el minuto 90 tras una pase de Karim Benzema, que ya se ha ganado el Balón de Oro con creces, en lo que parecía un ramalazo del campeón, pero sin más consecuencias. Sin embargo, lejos de la realidad, cuando todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, el brasileño marcaba el segundo a pase de Carvajal.

El milagro volvía a requerir grandes dosis de fe, pero ya estaba hecho lo más difícil. El City se quedó contra las cuerdas sin creer lo que estaba viviendo. Guardiola intentó mover un par de piezas, pero el tablero era cosa de Ancelotti, que ganó mucha presencia con la entrada de Camavinga, otro de los mejores este miércoles.





Los ingleses se pellizcaban una y otra vez, pero toda su ventaja se había esfumado entre la magia de Chamartín y esa atmósfera indescriptible en las noches europeas de la capital. Esta vez sí que parecía imposible, pero el Real Madrid estaba a solo un gol de que la prensa mundial recurriese en sus portadas del día siguiente al ADN blanco.

Y eso que los 'citizens' habían tenido sus pasajes, con buenas ocasiones gracias a la verticalidad de Foden y la calidad de Gabriel Jesus, pero el orden defensivo de este miércoles fue brutal. Nacho hizo olvidar a Alaba con un partido sobresaliente y Militao -que acabó roto- hizo el encuentro de su vida. Un muro que desquició al campeón británico, aletargado al arranque y apresurado al final.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las ocasiones se sucedían para los de casa entre malos controles de Vinicius, que nunca dejó de percutir con fuerza, y una volea que perdonó Modric desde la frontal. Los méritos eran del Madrid, pero el City no daba su brazo a torcer. Un equilibrio que se rompió cuando nadie lo esperaba y después de que Mahrez fusilase a Courtois desde la banda derecha en un descuido.

Acto seguido fue Jack Grealish quien se topó con el belga, que evitó lo que hubiera sido la sentencia definitiva. Y ahí, entre el pánico escénico y el estado de gracia de este equipo -incansable cuando llegan las grandes citas- el vigente campeón de Liga firmó una de las obras más grandes y épicas de su legendaria historia.

?? REAL MADRID 3 - 1 MANCHESTER CITY ??



?? No hay palabras: otra remontada histórica del Madrid para jugar la final contra el Liverpool



??? Así hemos vivido el partido en @tjcope#UCLhttps://t.co/mWnGtjoAOa — Tiempo de Juego (@tjcope) May 4, 2022





A Rodrygo le siguió un penalti de Benzema -al que no le tembló el pulso- y una segunda mitad de la prórroga llena de oficio y sacrificio. Los merengues se vaciaron con un once completamente irreconocible, pero el empuje de la grada y la 'magia' de las noches europeas acabaron tumbando la resistencia del City y sellando el pasaporte a París.

En la Ciudad de la Luz buscarán los madridistas su decimocuarta Copa de Europa en la decimoséptima final.

- FICHA DEL PARTIDO:

3 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao (Vallejo, m.116), Nacho, Mendy; Casemiro (Camavinga, m.75), Kroos (Rodrygo, m.68), Modric (Marco Asensio, m.75), Fede Valverde; Vinícius (Lucas Vázquez, m.116) y Benzema (Ceballos, m.104).

1 - Manchester City: Ederson; Walker (Zinchenko, m.72), Rubén Dias, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo, Rodri (Sterling, m.99), De Bruyne (Gundogan, m.72); Mahrez (Fernandinho, m.85), Gabriel Jesús (Grealish, m.78) y Foden.

Goles: 0-1, m.73: Mahrez. 1-1, m.90: Rodrygo. 2-1, m.92: Rodrygo. 3-1, m.95: Benzema de penalti.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Modric (8), Carvajal (65), Valverde (90+5) por el Real Madrid; y a Laporte (8), Sterling (101) y Zinchenko (113) por el City.

Incidencias: encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 63.500 espectadores

Casemiro: "No hay mejor sensación, la clave es nunca rendirse"



El centrocampista del Real Madrid Casemiro confesó "una sensación increíble" después de superar (3-1) al Manchester City, con dos goles en el descuento para forzar la prórroga, y celebrar en el Santiago Bernabéu un épico billete a la final de la Liga de Campeones.

"Es increíble, no hay sensación mejor, no hay cómo explicarlo, fue difícil y falta lo más bonito. Creo que hay que disfrutar el momento, el público, hemos pasado dos años sin el público, y hay que disfrutar ahora. Aún falta lo más importante y lo más difícil", dijo en declaraciones a Movistar Plus.





El jugador brasileño se refirió al gen competitivo de un Madrid que nunca se rinde, para explicar un milagro más en el torneo europeo. "La gran virtud de este club es nunca rendirse, pelear hasta el final. Hay que felicitar a todos, Rodrygo espectacular", comentó. "Este club es esto. La frase clave es nunca rendirse, hay que estar contento, feliz. Hemos eliminado a un gran equipo, gran entrenador, cómo juegan al fútbol. Esto es más para la gente, estamos disfrutando ahora porque es lo más importante, la felicidad de ellos", añadió.

Además, Casemiro explicó que hasta la final del 28 de mayo tendrán que seguir dando todo en cada partido, aun siendo campeones ya de Liga. "El Liverpool, si hay dudas contra el Atlético ya hay críticas, ya tenemos que pensar en el siguiente partido. Este club te exige ganar siempre, aunque seamos campeones, si perdemos contra el Atlético ya hay dudas", terminó.