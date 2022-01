Manolo Lama: "El Real Madrid llega favorito y de moral hasta arriba a la Supercopa"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' de la primera victoria de 2022 de los de Ancelotti en el Bernabéu, en la que han ganado 4-1 al Valencia. Un doblete de Benzema y otro de Viniciuis han dado la victoria a los blancos que se ponen a ocho puntos del Sevilla. Los andaluces tienen dos partidos menos.

"El Real Madrid le ha recuperado el pulso a la categoría y a la competición. Hoy ha ganado claramente al Valencia 4-1, se ha merecido el triunfo, vuelve a tener una diferencia de ocho puntos sobre el Sevilla, es cierto que el equipo andaluz tiene dos partidos menos, pero hoy ha sido un Real Madrid más reconocible, ha sufrido en la primera parte, ahí estaba más espeso, y más entero físicamente el Valencia y es verdad que el error de Hernández Hernández concediendo un penalti, que para mí no era, ha abierto la lata. En la segunda parte, el Real Madrid ha sido mucho mejor por varias razones: cuando el Real Madrid tiene espacio para correr te mata, Vinicuis, Benzema y Asensio han sido tres auténticos puñales que han destrozado al equipo de Bordalás. El Real Madrid ha tenido ocasiones para golear, a pesar de haber metido cuatro y el Real Madrid ha sido más fiel a su estilo a partir de que se ha puesto por delante en el marcador. Poco hay que decir del partido de hoy, que llega pleno a la Supercopa, que llega favorito, que se va a enfrentar al Barça, pero que ahora mismo el Real Madrid va de moral hasta arriba".

El Real Madrid se reafirma en el liderato tras golear con polémica al Valencia

El Real Madrid superó con facilidad (4-1) un compromiso ante el Valencia que apuntaba a mucho más exigente en la jornada 20 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabeú, gracias al talento juntos y por separado de Benzema y Vinicius, que marcó diferencias para el líder ante una mala versión 'che'.

Tras la derrota ante el Getafe y el empate ante el Cádiz no hace mucho más, el equipo de Carlo Ancelotti resolvió con contundencia otro partido que apuntaba a trampa. El ejercicio defensivo del Valencia no fue contundente aunque estuvo cerca de funcionar hasta el 1-0 de penalti, de Benzema, al borde del descanso. El colegiado vio pena máxima de Alderete sobre Casemiro, pero el brasileño parecía caer antes del contacto. La polémica sobrevoló principalmente la ciudad del Turia y la reacción del Valencia, a través de redes sociales, fue la de hablar de "robos" en la capital. El Madrid merecía la ventaja y se la dio el galo.

17 goles en Liga para Benzema, 301 como madridista, y 12 para un Vinicius que en la reanudación firmó otro doblete para sentenciar. Los de Ancelotti recuperan el paso al frente de la tabla con 49 puntos, para no ceder en especial con el Sevilla, segundo y máximo perseguidor con diferencia. El Valencia pierde otro tren europeo y da un paso atrás en sensaciones por no competir en el Bernabéu. El líder llegaba con ciertas dudas por las jornadas navideñas, pero Modric y Kroos recuperaron el mando en el centro del campo, Casemiro estuvo más discreto, y Benzema y Vinicius volvieron a enseñar la mejor conexión de Europa con sendos dobletes. El brasileño reapareció en el once tras superar el COVID y de menos a más terminó siendo el jugador decisivo que es en su mejor campaña.

Un cabezazo de Militao fue el primer aviso y el cuadro 'che' se aculó en exceso. Los locales llevaron bien su asedio, con Modric repartiendo juego y otra buena opción de Asensio. Los de Bordalás parecían rehacerse de nuevo pero entre 'Vini' y Benzema volvieron a agitar el avispero para terminar la jugada con un remate al larguero de Modric. Poco después, en un robo de Casemiro llegó el penalti.

Bordalás: "Es un penalti inexistente, que me sorprende que lo piten"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, valoró como "inexistente" el penalti señalado en contra y que supuso el primer gol de la goleada (4-1) que les endosó el Real Madrid este sábado, lo cual no quiso calificar de robo pero sí de "llamativo" que ocurra cuando hay un VAR para corregir. "En la banda no la he visto muy claro, pero sí en el descanso he podido verla y no es penalti. Es un penal inexistente, entiendo que el árbitro en el campo pueda interpretar que es penalti pero el VAR está para algo, para ver esa jugada y obviamente corregirlo. No es penalti. Casemiro golpea, pero es hábil, se deja caer y el árbitro pita penalti", dijo en rueda de prensa.

Esa acción al borde del descanso centró la intervención de un Bordalás que apuntó además que el gol llegaba en un momento que hace daño. "La jugada del penalti no ha sido penal y siempre una jugada que se pone por delante el Madrid, que es un equipo muy serio, al borde del descanso, te vas con 1-0 y condiciona", comentó. "No es excusa, el segundo tiempo el equipo ha sido muy frágil nuevamente, el segundo gol es muy fácil, el tercero ha sido una pérdida y el cuarto el equipo estaba volcado. Hemos perdido de manera contundente, no voy a restar mérito al Madrid pero hemos dado muchas facilidades", añadió.

Además, el técnico 'che' fue preguntado por la reacción en Twitter del Valencia, que se refirió a la acción como un robo. "Respeto siempre las opiniones y más si vienen de mi club. Está claro que no podemos hablar de robo, pero sí que ha condicionado mucho, un penalti inexistente que no entiendo cómo puede ocurrir cuando tenemos el VAR. Es llamativo que te lo piten en contra cuando se ha visto claro que no es", comentó. "No estoy contento, estábamos limitados por las bajas que tenemos. El equipo no se le escapa a nadie que tiene necesidades y lo vemos cada partido. Vamos a confiar en que lleguen esas necesidades que tiene el equipo y tener tranquilidad", añadió sobre los fichajes que pide al club.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel#RealMadridValencia ??? — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

Por otro lado, Bordalás reconoció que encajar tanto como encajan es un gran lastre. "Somos el segundo equipo más goleado del Campeonato, con este número de goles es imposible, si no reaccionamos es imposible. Cometemos errores en la toma de decisiones. Nos meten goles como si fuera mantequilla, eso no puede se", terminó.