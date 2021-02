Maldini: "El Sevilla - Dortmund tiene color sevillista; muy atentos al partido entre Koundé y Haaland"

Julio Maldonado, Maldini, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha analizado en Tiempo de Análisisla eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre el Sevilla y el Borussia Dortmund.

"Tenemos una eliminatoria preciosa entre el Sevilla y el Borussia Dortmund. Tengo que reconocer que cuando fue el sorteo, el favorito era el Dortmund, pero ahora veo al Sevilla por delante. Es mejor equipo, es evidente que no puede competir con Haaland porque En NESYRI O De Jong no son mejores, pero va a estar Koundé. Se habla mucho de esa lucha y es uno de los partidos que tendremos en el partido. El Dortmund no llega bien. No va a estar Axel Witsel lesionado, no estará el resto de la Champions. Arriba genera con Sancho y con Haaland, pero atrás tiene muchísimos problemas. Viene de empatar con el Hoffenheim, viene de perder en Friburgo, y el Sevilla viene de ganar los siete últimos partidos sin recibir un gol y los nueve últimos ganados. El Sevilla está en un momento de forma excelente, creo que en la portería esta mejor, en defensa y laterales, y en el mediocampo también, la única zona donde es inferior es en la delantera. Es una eliminatoria con color sevillista estoy convencido de que este Sevilla puede eliminar al Dortmund".

Sevilla y Borussia Dortmund encaran este miércoles el primer asalto de los octavos de final de la Liga de Campeones con rachas opuestas, en un momento dulce los españoles y con dudas los germanos, y con Jules Koundé, un seguro de vida en la zaga local, y Erling Haaland, goleador del equipo renano, como duelo estelar.

En un Sánchez-Pizjuán desierto, sin aficionados por culpa de la pandemia y lejos de la olla a presión que siempre ha sido en las grandes citas europeas, el francés Koundé y el artillero noruego Haaland, jóvenes figuras por las que suspiran los grandes de Europa, se verán frente a frente en una cita donde, más allá de individualidades, mandará la fuerza del colectivo entre dos bloques potentes.

Aparte de Koundé, un defensa versátil y que se incorpora con peligro al ataque (3 goles), y de Haaland, con 23 tantos en 23 partidos (6 en Champions), también reivindicarán su cuota de protagonismo gente de calidad como el croata Ivan Rakitic, el argentino Papu Gómez o el marroquí Youssef En-Nesyri, máximo goleador sevillista con 17 dianas (4 en el torneo europeo), y, por el otro bando, el extremo inglés Jadon Sancho o el veterano Marco Reus.

El Sevilla está batiendo récords y buscará en este choque de máxima exigencia, que puede marcar un punto de inflexión en el caminar de ambos equipos, alargar su gran momento al llevar nueve triunfos seguidos entre Liga y Copa y siete de ellos con la portería a cero, ayudado por su fortaleza defensiva, su equilibrio y también por grandes paradas del marroquí Yassine Bono.

Estadio Sánchez Pizjuán

Cuarto en LaLiga y con 2-0 de renta sobre el Barcelona para la vuelta de las semifinales de la Copa, el equipo del barrio de Nervión presenta unos números irrefutables, con 16 victorias, 2 empates y 1 derrota (2-0 ante el Atlético, el 12 de enero) en sus últimos 19 encuentros oficiales.

Mientras, el Dortmund llega al Ramón Sánchez-Pizjuán en un momento difícil, alejado de la lucha por el título de la Bundesliga e incluso fuera de los puestos de la Liga de Campeones, con lo que incluso la meta mínima de la temporada está en peligro.

Pese a buenas fases en la mayoría de los partidos, el Dortmund se va con demasiada frecuencia con las manos vacías por errores puntuales en defensa, muchas en situaciones a balón parado.

En ataque el Dortmund no logra con la suficiente frecuencia poner de cara a la portería a su goleador Erling Haaland, cuya velocidad y fortaleza, junto con su disparo a puerta, son dos de sus grandes armas ofensivas. Las bajas, además, han afectado mucho al equipo, sobre todo la del belga Axel Witsel, con una lesión en el talón de Aquiles, que era quien habitualmente solía marcar el ritmo de juego del equipo y quien le daba estabilidad al centro del campo.

EuropaPress

Witsel es uno de los que no estarán en Sevilla, lo mismo que el meta titular Roman Bürki, todavía convaleciente de una lesión en el hombro, los defensas Lukasz Piszczek y Dan-Axel Zagadou y el delantero Thorgas Hazard.

Las ausencias hacen que el entrenador Edin Terzic tenga menos alternativas para formar la alineación inicial y tiene además el problema de que el capitán Marco Reus, tras una larga lesión, sigue sin recuperar su antigua forma.

En el último partido, que se selló con 2-2 ante el Hoffenheim, Reus empezó incluso el partido en el banquillo y Terzic apostó por Julian Brandt en la media punta. Para la visita al Sevilla, sin embargo, es posible que Terzic apueste por Reus desde el comienzo, puesto que necesita jugadores con experiencia al lado de las grandes promesas como Jude Bellingham o Giovanni Reyna.