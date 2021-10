Joseba Larrañaga: "Es inconcebible que nadie sean capaz de unificar un calendario que no perjudique a nadie"

La jornada número 9 se abre este sábado en la vuelta de LaLiga tras el parón de selecciones. Un regreso para todos menos para cuatro equipos que no podrán disputar su partido este fin de semana después del aplazamiento del CSD. Ni Real Madrid, ni Atlético, ni Athletic ni Granada jugarán esta jornada.

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis esta situación en la que se encuentra el calendario de LaLiga.

"Vuelve LaLiga pero vuelve con un desaguisado y un galimatías difícilmente entendible porque lo que está pasando en el fútbol puede tener alguna explicación pero es difícil que lo entendamos. Después de dos semanas sin partidos de Primera, resulta que este fin de semana nos topamos con una jornada donde no se van a jugar dos partidos, que se suman a los otros dos que no se disputaron en la jornada anterior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a partir de este fin de semana vamos a tener ocho equipos con un partido menos y que, además, han sido aplazados 'sine die', es decir, no sabemos cuándo se van a disputar. Y vamos a ver qué pasa con la convocatoria del 3 de noviembre. A ver qué día se fijan esos partidos porque pueden provocar el aplazamiento de más partidos. En definitiva, esto no es serio. Estamos en el año 2021, en un tiempo de modernidad, y es inconcebible que los grandes estamentos no se pongan de acuerdo para poder unificar un calendario que no perjudique absolutamente a nadie. Todo eso sin contar con la plaga de lesiones que van a arrastrar muchos equipos, que van a ver como muchos de sus internacionales no van a poder disputar los partidos. En definitiva, es absolutamente lamentable que el mundo del fútbol, en el siglo XXI esté montado de esta manera. Hay que encontrarle una solución ya".

El CSD suspende el Real Madrid-Athletic y el Granada-Atlético

Ya es oficial, los partidos de la 9ª jornada de LaLiga Santander que debían enfrentar al Granada y al Atlético de Madrid y al Real Madrid y al Athletic de Bilbao no se disputarán y serán aplazados sin fecha. El CSD ha atendido a la petición de la RFEF y ha dado luz verde al cambio de fecha ante la imposibilidad de que los futbolistas sudamericanos convocados por sus selecciones pudieran regresar a tiempo..

"Esta solicitud de aplazamiento responde al hecho ya conocido de la ampliación por parte de la FIFA del período internacional de selecciones Conmebol hasta el jueves noche, 14 de octubre (madrugada del viernes 15, en España) y que afecta, entre otros, a los citados clubes que deben disputar sus encuentros oficiales de UEFA Champions League el martes 19 de octubre. Las fechas y horarios para la celebración de los encuentros aplazados serán comunicados por LaLiga en los próximos días", detalló LaLiga en un comunicado.

De esta forma, se repite lo ocurrido en el anterior parón de selecciones con los encuentros Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés, que también fueron aplazados por idéntico motivo a través de una medida cautelar del CSD y están pendientes de disputa

¿Por qué no se han aplazado también otros partidos con futbolistas sudamericanos?

Este miércoles el CSD comunicó oficialmente la suspensión de dos partidos de la 9ª jornada de LaLiga Santander: Granada - Atlético de Madrid y Real Madrid - Athletic de Bilbao. El motivo es la presencia de jugadores de algunos de estos equipos en las convocatorias de sus países dentro de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial 2022 de Catar.

Así, el Real Madrid perdería a Vinicius, Militao y Fede Valverde y el Atlético a Luis Suárez, Giménez, Correa y De Paul. A ello se une el hecho de que ambos clubes tienen encuentros de Champions el martes por lo que debían jugar si o si el sábado con el perjuicio que suponía hacerlo sin sus internacionales.

Radamel Falcao podría no jugar este domingo por la mañana ante el Elche.Cordon Press





Sin embargo, hay muchos más equipos perjudicados. El domingo por la mañana (14:00) está previsto un Rayo-Elche en el que los locales contarán con un mermado Falcao y los visitantes con Mojica y Enzo Roco sin apenas descanso.

De hecho, el Rayo, según contaron Marca y El Chiringuito, pidió el aplazamiento del partido para contar con su goleador en mejores condiciones y le fue denegada por LaLiga que si dio el visto bueno al de los otros dos encuentros, como ya había hecho previamente en septiembre con el Sevilla-Barcelona y el Villarreal-Alavés que en esta ocasión si disputarán sus compromisos de esta semana al jugar el miércoles en Champions.