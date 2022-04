Joseba Larrañaga: "Creo que los equipos españoles deberían cambiar un poco su planteamiento"

Real Madrid y Villarreal han caído en los partidos de ida de las semifinales de la Champions ante el Manchester City y el Liverpool, respectivamente. Dos resultados que les obligan a ambos a remontar en el partido de vuelta si quieren estar en la final de París.

Tras estos encuentros, el juego de los equipos españoles ha recibido duras críticas desde Inglaterra. Ante esto, Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha querido valorar estos comentarios en Tiempo de Análisis.

Hola, muy buenas. Ya estamos en la recta final de las competiciones europeas. En la Liga de Campeones solo nos falta la vuelta de las semifinales y la final. ¿Quién jugará la final? Bueno pues cualquiera se aventura a decirlo. Sobre todo en la eliminatoria en la que está el Real Madrid involucrado porque lo que pueda suceder con el Real Madrid en la máxima competición continental es algo indescifrable por la experiencia que tenemos de los últimos acontecimientos. Pero en las últimas horas sí que han aparecidos las críticsas, durísimas críticas, de los comentaristas ingleses sobre el juego que han desplegado los equipos españoles, fijándose básicamente en el partido que jugó en Anfield el Villarreal y con el recuerdo aún del partido que jugó el Atlético de Madrid en el Etihad. Al respecto, sí que me apetece decir un par de cosas. Primero, que la diferencia entre clubes ingleses y españoles, en cuanto a potencial económico es muy grande, es descomunal, los derechos televisivos allí son muho más y por eso el reparto de los dividiendos es mucho mayor para los clubes. El menor club de allí cobra, casi, casi, como el mayor de aquí en España y eso les convierte, lógicamente, en clubes muy potentes económicamente y las inversiones que hacen son mucho mas grandes. Dicho esto, los nuestros tampoco van descalzos y el Villarreal, por ejemplo, es el quinto presupuesto más alto de LaLiga española y el Atlético es el tercero. Está clara la inferioridad pero de ahí a que veamos partidos tan rácanos en lo ofensivo, y que lo único que les interese a los equipos españoles sea no perder por goleada, a mí me deja una sensación de desazón y creo que no les falta algo de razón, sin llegar, evidentemente, a las críticas tan bestiales, pero algo de razón sí que tienen los comentaristas ingleses. Creo que el fútbol español debería caracterizarse por ser más atrevido, sabiendo que te la estás jugando, por supuesto, pero sabiendo también que jugando de esa forma tan defensiva no te asegura prácticamente nada, como le pasó al Villarreal que tiene la eliminatoria realmente complicada contra el Liverpool. Hemos visto en esta edición de la Liga de Campeones como equipos como el Sheriff se llevaban la victoria, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu con planteamientos valientes, que en la mayoría de los casos les va a condenar a la derrota pero de vez en cuando se gana. Creo que los equipos españoles deberían cambiar un poquito el planteamiento de sus partidos y no ir a que no quede la eliminatoria decidida, sino ir a buscar algo más. A ver qué pasa en los partidos de vuelta.

Burlas al Villarreal desde Inglaterra: "Es patético, es una vergüenza para la Champions"

Ataques para el Villarreal después de perder en Liverpool. Jason Cundy, ex jugador del Chelsea, y un conocido comentarista de fútbol en el programa de radio talkSPORT hizo unos comentarios ofensivos y poco respetuosos contra el Villarreal por el resultado obtenido en Anfield en la ida de las semifinales de la Champions (2-0): "El Villarreal es una vergüenza para la Champions League".

�� “Villarreal are a disgrace. That was a disgrace to the #UCL .”



�� “You could’ve played a fan next to Van Dijk, they were that bad.”



�� “I’ve no idea how they’ve made it this far. They were pathetic!”



Jason Cundy ���������� Villarreal ���� pic.twitter.com/ZdMVFUqd8b — talkSPORT (@talkSPORT) April 27, 2022

"Eso fue impactante… Una vergüenza para una competición como es la Champions. Los jugadores del Liverpool ni siquiera han sudado… No sé cómo el Villarreal ha llegado tan lejos. ¡Eran patéticos!", dijo Jason Cundy ante la sorpresa de su compañero Jamie O’Hara que quiso echar marcha atrás porque decir "patético es un poco duro…", matizó, ya que los de Emery venían de eliminar a la 'Juve' y al Bayern de Múnich en Europa.

����: “#LFC knew Villarreal are pathetic.”



����'��: “Pathetic is a bit harsh…”



����: “Pathetic isn’t harsh enough! It’s disgusting what they’ve done tonight.”



Is Jason Cundy being too harsh on Villarreal or is he right? �� pic.twitter.com/zs9symma0d — talkSPORT (@talkSPORT) April 27, 2022

Cundy fue claro con la imagen que dejó el Villarreal en tierras inglesas: "Un aficionado podría haber jugado junto a Van Dijk… eran tan malos". Además, las palabras hacia el Liverpool fueron todo lo contrario:"Fue totalmente dominante. De alguna manera, era demasiado fácil para ellos. No sé lo que acabo de ver, pero el Villarreal es una vergüenza", finalizó.

Incluso el ex jugador del Chelsea comentó que en el partido "el Liverpool no salió de la segunda marcha. Fue como jugar el último partido del grupo contra un equipo que ni siquiera es lo suficientemente bueno para entrar en la Europa League".