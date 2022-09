Joseba Larrañaga: "A mí me apetece ver a la Selección, disfrutemos del fin de semana"

Este fin de semana se disputa el primer partido de España de los dos encuentros que va a disputar en esta concentración de la Liga de Naciones. El sábado a las 20:45, los de Luis Enrique se enfrentarán a Suiza.

De este parón liguero y de la vuelta de la Selección, Joseba Larrañaga, ha dado su particular opinión en Tiempo de Análisis.

"Estamos ya de parón de LaLiga en Primera División y vuelven los compromisos internacionales, en este caso de la Liga de Naciones. Y volvemos a recurrir a los argumentos típicos en este caso como 'Vaya aburrimiento', 'Vaya 'coitus interruptus'', 'Siempre pasa lo mismo'... Bueno pues, ya que lo sabemos, vamos a asumirlo con naturalidad y con optimismo. Y es que, yo debo ser un enfermo de todo esto, a mí me apetece ver a la Selección española el próximo sábado ante Suiza y, sobre todo, el partido de Braga ante Portugal el próximo martes, con la oportunidad de ver al equipo contra un equipo que tiene a Cristiano, Joao Félix, Bruno Fernandes y todas las estrellas que tienen los portugueses. Me resulta muy atractivo. Y después está el premio, porque si te clasificas, junio España jugará la fase final, esa 'Final Four' que hay, de la Liga de Naciones. Ahora nos queda muy lejos, y hay un Mundial entre medias, bueno, de cara al Mundial también es interesante ver qué es lo que hace el equipo de Luis Enrique. Pensaréis 'Eso queda muy lejos', 'A quién le interesa eso'... Pero, después, acabará LaLiga y si España se clasifica, tendremos una competición muy bonita como ya nos pasó la vez anterior. Así que vamos a aprovechar, vamos a disfrutar de estos partidos de la Selección, vamos a ver cuáles son las trazas que presenta Luis Enrique y, sobre todo, vamos a hacernos una idea de lo que puede ser el Mundial y la Liga de Naciones cuando termine todo esto. Así que, disfrutemos del fin de semana".

España prepara su choque del sábado ante Suiza.

La selección española completó en la Ciudad del Fútbol su tercera sesión de preparación del duelo que le mide a Suiza de la Liga de Naciones, con Luis Enrique Martínez ajustando piezas y sacando conclusiones para dar forma a su equipo titular, en una jornada en la que incidió en la finalización con sus jugadores respondiendo con grandes goles.

Un día más, el tiempo calculado para el entrenamiento se le quedó corto a Luis Enrique y a sus jugadores que extienden la mañana en el campo principal de la Ciudad del Fútbol hasta solaparse con los compromisos publicitarios y la rueda de prensa que ofrece un jugador.

La imagen de Luis Enrique, sin camiseta y descalzo sintiendo el césped en las plantas de sus pies en el centro del campo, charlando con sus ayudantes a pleno sol en Las Rozas y con varios jugadores suyos aún ensayando disparos ante los tres porteros de la selección, impactó en la entrada de los representantes de los medios a la casa de la Federación.

Último entrenamiento de la @SEFutbol antes de viajar a Suiza.

El seleccionador ya había cerrado un entrenamiento en el que prosiguió con las pruebas con sus 25 convocados en búsqueda de los más adecuados para derribar la organización que espera de Suiza en su esquema en La Romareda.

España es líder del Grupo 2 a falta las dos jornadas finales por disputarse, con dos victorias y dos empates que le dan un punto de ventaja con Portugal, el rival ante el que acabará el martes en Braga, cuatro sobre la República Checa y cinco ante Suiza, que se juega sus opciones de no descender de categoría en la Liga de Naciones.

Un triunfo en Zaragoza permitiría a la selección encarar la visita a Portugal con el empate y la victoria como resultados que le dan acceso directo a su presencia por segunda edición consecutiva en la fase final de la Liga de Naciones. Para ello Luis Enrique busca goles y ha citado a jugadores en gran momento goleador como Borja Iglesias y Nico Williams, ovacionados por sus compañeros por sus bellos tantos en los lanzamientos finales.

Ya había terminado un largo entrenamiento, la parte táctica y las correcciones realizadas por LuisEnrique a través de un 'walkie' a sus jugadores, cuando varios de sus jugadores completaron un juego de disparos a puerta. Jordi Alba, Álvaro Morata, Koke Resurrección, Rodri y Carlos Soler pusieron su firma a grandes goles.

La selección realizará el jueves su último entrenamiento en Madrid, desde las 10:30 horas, antes de desplazarse el viernes a Zaragoza y cerrar la preparación con un entrenamiento vespertino en el escenario del encuentro.