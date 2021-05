Antonio Ruiz: "El Atlético merece este título"

El Atlético de Madrid certificó su undécimo título liguero tras derrotar al Valladolid en el José Zorrilla por 1-2. Antonio Ruiz, inalámbrico del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, valora en Tiempo de Análisis la Liga ganada por el Atlético de Madrid.



"Campeón el Atlético de Madrid en la última jornada. Como decía el Cholo en la zona mixta, le preguntábamos cuándo se sintió campeón durante toda la temporada y ha dicho faltando cinco minutos para el final de este partido. Pero en honor a la verdad, el Atleti merece este título. Ha sido líder desde la jornada 7. Ha estado peleando contra todas las circunstancias que también han sacudido al Madrid o al Barça. El Atlético de Madrid ha ido sorteando el favoritismo absoluto. Me acuerdo que en enero decían que era el único favorito. En abril era el Barcelona el máximo candidato y, finalmente, en mayo el Atlético de Madrid que nunca perdió la primera plaza pero resurgió como lo hace el Atlético de Madrid, con la casta, compromiso y todo lo que tiene para sacar adelante los partidos en las últimas jornadas. Hoy, no estuvo fino, estuvo espeso. Este título merece la pena de manera muy especial para la gente. La gente del Atlético de Madrid que no ha podido ver a su equipo, que se ha perdido el aplauso, el ánimo y el grito en su estadio con su equipo. Undécimo título de Liga del Atlético de Madrid. Absolutamente merecido. Habrá mucha gente que respete la manera cómo se ha producido este título".

El Atlético de Madrid, campeón de Liga con remontada en Valladolid Fiel a su historia, el conjunto rojiblanco se coronó por undécima vez gracias a los goles de Correa y Luis Suárez en la segunda parte. El Valladolid desciende a LaLiga SmartBank. 22 may 2021 - 16:52