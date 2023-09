Ángel García: "No pensemos que Alcaraz va a ganar siempre"

Ángel García, experto en tenis y enviado especial de la Cadena COPE al US Open, analiza en Tiempo de Análisis la derrota del español ante el el ruso Daniil Medvedev la noche de este viernes. El murciano cayó en cuatro sets, por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en un partido de más de tres horas. El español aspiraba a llegar a la final para reencontrarse con el serbio, Novak Djokovic, y reeditarla final de Wimbledon de este año en la que el español se alzó con la 'Challenge Cup'. Sin embargo, enfrente tenía a Medvedev, número 3 del mundo por detrás del propio Alcaraz y de Djokovic. El ruso se llevó el tie-break del primer set y en el segundo, pasó por encima de un Alcaraz totalmente desconectado. En la final le espera el serbio, que tratará de hacer historia levantando su 24º título de 'grand slam'.

Lo dice siempre el equipo de Alcaraz: "No es una derrota, es un aprendizaje". Así que, lo que toca ahora es aprender. Aprender por ejemplo, de esa desconexión mental que tuvo en el tie-break del primer set y que le duró durante todo un set. Dijo en la rueda de prensa que se fue a la luna y que le entraron ganas de destrozar la raqueta aunque afortunadamente se contuvo.



Aprender también de que hasta ahora este era su décimo 'grand slam' y en todos había mejorado su resultado anterior, es decir, en todos había progresado. Este es el primero, que no podía mejorarlo, sólo empatarlo porque el año pasado había ganado aquí, en el que tiene que aprender de la derrota, de haber hecho peor resultado que el año anterior y no haber defendido los puntos que le tocaban.



Lo dijo el propio Carlos, "se aprende más de las derrotas que de las victorias", y tiene veinte años y cuatro meses. No pensemos que va a ganar siempre. Este año ha jugado 19 partidos de 'grand slam', ha ganado 17 y ha perdido 2; uno ante Novak Djokovic, y lesionado, y otro ante Daniil Medvédev. Estamos hablando del que va a ser nº1 del mundo y del nº3. Son derrotas que se pueden producir.



Quedan muchos 'grand slams' por delante, el año es bueno, Carlitos Alcaraz, a pregunta de COPE, le dio un 8 a su año en Grand Slam. Solo tres jugados, dos semifinales, un título...Seguro que el año que viene quiere más, seguro que cree que puede ganar más, pero os aseguro que este 2023 ni mucho menos es malo, al revés, es de un notable alto en su desempeño en 'grand slam'.



A seguir, y por cierto, a ver si se estrena, y con victoria, en la Copa de Maestros en noviembre en Turín. Es un buen objetivo para el final de año.

Alcaraz hace autocrítica

Pese a la decepción, Alcaraz trató de sacar enseñanzas valiosas para el futuro e hizo autocrítica, sobre todo acerca del desenlace del primer set y el desarrollo de la segunda manga.

"La principal lección es que no puedo desaprovechar las oportunidades que he desaprovechado en el primer set. No puede tener una desconexión como la que he tenido a partir del 3-3 en el 'tie break'. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más 'grand slam', si quiero ser uno de los mejores", apuntó.

"Me hubiera encantado jugar una final contra Novak, pero Daniil se merece más que yo estar en esa final, no hay nada más que decir", indicó.

Alcaraz se siente como en casa en el US Open

"El público estuvo increíble hoy. Absolutamente increíble, lo digo de verdad (...). Lo único es que había mil españoles que con 5-3 (en el cuarto set) empezaron a gritar entre mi primer y segundo servicio. Eso no estaba tan bien. Pero supongo que estaban desesperados. Así que estoy feliz de que no les ayudara. Ahora se pueden ir a dormir", dijo con tono sarcástico.

Alcaraz ha asegurado en varias ocasiones que en el Arthur Ashe Stadium se siente como en su "casa", no tiene problema en ponerse a cantar delante de miles de personas (como hizo con "Vagabundo" de Sebastián Yatra) e intenta dar siempre "show" con su tenis a una ciudad como Nueva York fascinada por las estrellas y el entretenimiento.

Esta noche no pudo ofrecer un triunfo a sus fans neoyorquinos, que se quedaron suspirando y con la miel en los labios por una final antológica entre Alcaraz y Djokovic.